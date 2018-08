1,1 millioner så LS på TV

Sist oppdatert 13/08/2018 kl 22:37

NRKs tre TV-sendinger fra Landsskytterstevnet i Stjørdal hadde nesten 1,1 millioner seere.

Aller mest populært blant TV-seerne var finalene i stangskyting og felthurtigskyting torsdag kveld. Seertallene her var på 448.000. Kongelaget hadde 317.000 seere, mens oppsummeringen av de beste skytternes innledende skyting tirsdag samlet 324.000 seere. Omskytingen om kongetittelen mellom Tor Gaute Jøingsli og Jan Kåre Moland ble vist på NRK 3 og var i særklasse det mest sette programmet på den kanalen sist uke. 183.000 seere fulgte avgjørelsen.

– Dette viser at det er gjort gode grep for å holde TV-seerne på lineær TV for Landsskytterstevnet, selv om TV-tall generelt har blitt noe lavere de senere år. Arrangørene gjorde i år en spesiell god tilrettelegging med finalearena for stang og felthurtig. Med en lekker utforming som en sportsarena for utøvere og publikum, bidrar det til at uinnvidde TV-seere skjønner at dette er viktig sport, forteller kommunikasjonssjef Terje Vestvik til Norsk Skyttertidende.