16-åring slo to andre i hodet

Sist oppdatert 04/06/2018 kl 14:40

En 16-åring fra Stjørdal slo to forskjellige personer i hodet. Dette skjedde bare måneder etter at han var dømt for vold.

Den første episoden 16-åringen nå er dømt for ble utført da ungdommen fortsatt var bare 15 år. Sammen med en annen person slo og sparket han en annen ung mann. Ungdommen påsto i retten at han ble truet av den fornærmede som ifølge 16-åringen hadde sagt at han skulle drepe ham. Deretter slo den nå dømte ungdommen gjentatte ganger mot hodet og kroppen.

Tre måneder senere angrep 16-åringen en mann i Trondheim. Vedkommende skal ha provosert Stjørdals-ungdommen, men retten mener ikke provokasjonen kan ses på som «særlig provoserende ytring». Ungdommen skal ha løpt tilbake til mannen som omtalte hans kjæreste på en provoserende måte, og slo han gjentatte ganger i hodet på åpen gate.

I tingretten måtte 16-åringen også svare for at han ved flere anledninger skal ha brukt hasj.

Ungdommen ble også dømt i Inntrøndelag tingrett i juni i fjor. Den gang ble han dømt til betinget fengsel i 21 dager. Alle de forholdene han nå ble dømt for er begått i prøvetiden til den dommen, som omhandlet vold og bruk av narkotika.

Stjørdalingens unge alder tilsier at han kun kan dømmes til ubetinget fengsel når det er særlig påkrevd.

– Fengsling av et barn skal benyttes som siste utvei og for kortest mulig tidspunkt. Retten finner ikke at fengselsstraff her er særlig påkrevd, skriver Inntrøndelag tingrett i dommen.

Dermed endte tingretten opp med å dømme ungdommen til betinget fengsel i 60 dager. Dette med et særvilkår om at domfelte i løpet av disse to årene gjennomfører ungdomsoppfølging i konfliktrådet med en varighet på ett år.