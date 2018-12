18-åring fikk 3. plassen på Ap-lista

For flere måneder siden valgte Arbeiderpartiet i Stjørdal sin ordførerkandidat i Jan Inge Kaspersen. Tirsdag kveld ble hele lista til neste års kommunevalg klar, og på tredjeplass finnes en 18-åring.

– Jeg er utrolig stolt og takknemlig for tilliten, sier Håkon Einarsve (18). Sin unge alder til tross har han vært engasjert i politikk i mange år allerede.

– Som 10-åring valgte jeg i 2011 og melde meg inn i AUF fordi jeg mente det var for få lærere ved Fosslia skole, og at alle elevene i Stjørdal fortjente å få den hjelpen de trenger, sier Einarsve.

Sju år senere er engasjementet minst like sterkt.

– Elevene i Stjørdal fortjener et nytt styre med Arbeiderpartiet i spissen som sørger for en skole hvor alle blir sett og hvor alle får muligheten til å lykkes. Derfor er skole og oppvekst de viktigste sakene for meg, sier Håkon Einarsve.

18-åringen Einarsve er kumulert sammen med fem andre Arbeiderparti-politikere på toppen av lista. Blant disse er fire ferske fjes. Bare ordførerkandidat Jan Inge Kaspersen og varaordførerkandidat Ann-Inger Leirtrø av de seks øverste sitter i dagens kommunestyre.

Her er Arbeiderparti-lista:

1. Jan Inge Kaspersen

2. Ann-Inger Leirtrø

3. Håkon Einarsve

4. Marit Evjen Hernes

5. Idar Aspmodal

6. Kristin Almhjell Jenssen

7. John Arve Forbord

8. May Britt Sørmo Ervik

9. Per Erik Moen

10. Inger Johanne Uthus

11. Magnar Børseth

12. Venke Reiten

13. Stian Flobergseter

14. Rose Vinge

15. Kristoffer Meldal Moen

16. Tove Jensen Røddesnes

17. Torger Størseth

18. Aud Sølvi Viken

19. Erling Weydahl

20. Elisabet Suzen

21. Stig Karlsen

22. Kari Kolsum Hofstad

23. Morten Leer

24. Sissel Bakken

25. Gard Frode Holmberg

26. Janne Kristin Wik

27. Bjørnar Larsen

28. Anne Karin Veisetaune

29. Ivar Morten Hansen

30. Siw Mæhre

31. Øyvind Ingstad

32. Elin Helene Friheim

33. Marius Haugan Lillegjære

34. Lillian Balsvik

35. Gunleif Lundemo

36. Inger Anne Wahl

37. Kjell Undhjem

38. Aslaug Synnøve Nilsen

39. Åge Forbord

40. Bente Sjømo

41. Rune Hyldmo

42. Elisabeth Halten

43. Ole Walnum

44. Marit Wiggen

45. Morten Iversen

46. Elke Kristoffersen

47. Torbjørn Fagerli