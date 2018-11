180 med i forskningsprosjekt

Sist oppdatert 01/11/2018 kl 17:51

Helse Midt-Norge og Hell Treningsstudio avsluttet nylig et samarbeid om «Vend-Risk-prosjektet». Hele 180 personer har vært testet og fått oppfølging siden prosjektet startet for åtte år siden.

– Det har vært kjempeinteressant å være en del av prosjektet og ikke minst lære mer om hvordan målgruppen med overvektige og med helseproblemer som følge av overvekt, ble fulgt opp gjennom årene, sier Steinar Thyholdt, ved Hell Treningsstudio.

«Vend Risk» er et samarbeidsprosjekt mellom blant andre St. Olavs Hospital og Værnesregionen som i denne sammenheng gjelder Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal kommuner. Frisklivssentralen i Værnesregionen var sentral aktør i prosjektperioden.

Prosjektet startet våren 2010, og målet var å forebygge utviklingen av diabetes type 2 til personer med overvekt i de nevnte kommunene. Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT) viser blant annet en sterk økning av overvekt og diabetes 2 i befolkningen.

Stilte lokaler til disposisjon

De 180 som deltok i prosjektet fikk tilbud om tilpasset fysisk aktivitet ledet av en fysioterapeut eller en sykepleier. Målet var å endre livsstilen sik at sjansen for diabetes 2 ble redusert.

– Vår kontraktspartner var Helse Midt-Norge, og vi stilte treningsstudioet vårt til disposisjon for prosjektet hvor de kunne utføre tester og legge til rette for trening for de som deltok i prosjektet, sier Thyholdt.

Gruppene ble fulgt opp over en femårsperiode, og deltok jevnlig på testene ved treningsstudioet.

– Fra St. Olav kom det gjerne et par stykker med testutstyr som sjekket den generelle formen hos deltagerne, sier han.

– Fint å møtes her

Thyholdt synes det er synd at ikke prosjektet blir forlenget.

– Vi ved treningsstudioet har lært mye underveis, men dessverre er prosjektet over. Jeg tror de involverte synes det har vært fint å møtes her, selv om et treningsstudio for mange av deltagerne i utgangspunktet ikke var en naturlig plass å komme til. Noen av dem som deltok i prosjektet fortsatte som medlemmer hos oss eller ved andre lokale treningssentre, sier han.

Selv om prosjektperioden for «Vend Risk» er over, fortsetter de andre aktivitetene ved Frisklivssentralen i Værnesregionen som før.