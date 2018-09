Ni år siden forrige gang – nå er de klare igjen

Sist oppdatert 26/09/2018 kl 13:08

På Vårtun i Skjelstadmarka øves det hver kveld når revygjengen sliper knivene til årets revy. Det er ni år siden den forrige og aktørene gleder seg til å møte sitt publikum. «Bygdedyret» er felles tittel på 25 spreke revynummer. Vi har vært på øvelse, publikum kan glede seg.

De har regien selv og har levert sine sketsjer og poenger gjennom flere skrivekvelder. Etter mange kvelder med øving, begynner revynumrene å sitte med mange humoristiske poenger blant replikkene. Regionale og nasjonale saker sammen med lokale tradisjonsbærere har gjengen i revyen laget gode humoristiske poenger av.

Er i rute

– Vi er i rute med revyen. Alle aktørene er enige om at det var på tide at revyen våknet til liv i Skjelstadmarka igjen, sier Magnar Børseth som har sønnen Bjørnar Børseth med som aktør på scenen. 21 år gamle Bjørnar og 20 år gamle Jon Harald Tangstad Hansen er blant de yngste på scenen sammen med Anna Sletvold. Anna har roller som bussjåfør og maltøl-smaker, og Jon Harald er hjelpepleier og deltar på hyttetur til Storlien i en revy som har stor variasjon i tema og poenger.

Fire forestillinger

Blant aktørene er Adrian Krogstadholm, Per Øyvind Hansvold, Jon Harald Tangstad Hansen, Lillian Krislok, Jorun Bremseth, Markus Dahl-Hanssen, Ola Hjellnes og Elise Sørmo Skogan. Minst 16 personer er i aksjon for å skape trivselskvelder på Vårtun. To lørdager byr på mat, musikk, fest og revy. Sjansen er fortsatt til stede for å skaffe seg billett.

– På første forestilling lørdag 29. september er det få plasser ledig. Familieforestilling søndag 30. september har fortsatt ledige billetter. Vi setter opp revy også fredag 5. oktober med fortsatt noen ledige billetter. Lørdag 6. oktober er allerede utsolgt, sier Magnar Børseth. Målet for revygruppa i Skjelstadmark er å lage revy hvert andre år. For de som skal på Vårtun er det bare å begynne å glede seg. Bygdedyret skal jages på dør. Det er stor sjanse for at denne gjengen faktisk klarer oppgaven.