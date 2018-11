Sist oppdatert 08/11/2018 kl 08:56

Et ferskt førerkort ble inndratt på Frosta sent onsdag kveld. Under en hastighetsmåling som Utrykingspolitiet gjennomførte ved Vikaleiret ble en mannlig fører på 19 år stoppet etter å ha blitt målt til 89 km/t i 60-sonen. Det betyr førerkortbeslag og anmeldelse.