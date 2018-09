19-åringen skal bygge ut på gården sin

Som 18-åring kjøpte Johan Friheim en stor gård på Trøite i Hegra. Et drøyt halvår etter overtagelsen er den unge bonden klar med utvidelsesplaner.

– I dag bruker jeg håndmakt for å dele ut foret til dyrene. Planen er å bygge i forlengelsen av taket i bakkant av fjøset og anlegge et forbrett, slik at jeg kan bruke maskiner til å fordele foret, forteller Johan Friheim.

Den unge bonden nøyer seg ikke med kun å anlegge et bedre foringsanlegg. Friheim vil også forlenge fjøset med rundt 120 kvadratmeter slik at oksene får bedre plass.

– Jeg startet i januar med sju ammekyr, og nå har jeg 20. I tillegg har jeg okser og kalver, og til sammen står det 50 dyr på gården, sier han.

Målet i fremtiden er nærme seg 150 dyr totalt.

– Planen er å starte utbyggingen neste år. I løpet av vinteren skal jeg bruke en god del tid på å planlegge tilbyggene, og jeg må også i samtaler med banken for å finne finansieringsløsninger, sier han.

Mye hjelp

Friheim jobbet i 2,5 år som avløser for Jon Trøite, som drev gården tidligere. Han ville av helsemessige årsaker selge gården, og Friheim fikk tidlig nyss om at Trøite var på jakt etter en kjøper. Trøite, familien og venner stilte opp for å hjelpe til i prosessen, og den da 18 år gamle gutten fikk god hjelp av Hegra Sparebank til å realisere drømmen om å overta gården.

– Uten all støtte underveis hadde det blitt vanskelig. Jeg har fått mye hjelp, sier han.

1. januar tok han over gården, og plutselig sto Friheim med alt ansvar for 294 dekar med fulldyrket mark og ikke minst bygninger og dyr.

– Det var spennende å ta over, men jeg har aldri følt meg ensom. Både familie og venner har besøkt meg ofte, og jeg tror ikke det er en eneste dag jeg har vært her helt alene, sier Friheim.

En fremtidig bondekone er fremdeles ikke blitt rekruttert.

– Damer har jeg ikke tid til, sier han.

Malte fjøset på dugnad

Gode venner og støtte fra familie er viktig. Det velvoksne fjøset trengte sårt maling, og da stilte vennene opp.

– Vi malte fjøset på dugnad, og nå er jeg i gang med å male bolighuset. Fjøsstellet tar mye tid på morgenene og på kveldene, men midt på dagen har jeg tid til å gjøre andre ting. Når onnene pågår blir det selvsagt hovedfokus, sier Friheim.

En varm og tørr sommer bidro ikke til å gjøre Friheims første år som bonde bare enkel.

– Jeg driver også med korn og selger i tillegg høy til andre bønder. På grunn av varmen ble det brukt mye mer areal for å dyrke frem samme mengde høy sammenlignet med tidligere år.

– Har du tro på at du kan overleve som bonde i fremtiden?

– Jeg har nok ikke satset så mye hvis jeg ikke hadde trodd på norsk landbruks fremtid. Samtidig er vi avhengige av forutsigbarhet når det gjelder rammevilkårene som myndighetene gir oss. Det blir spennende å se hva som skjer i fremtiden, sier Friheim.