200.000 fra kommunen til NM

Sist oppdatert 19/11/2018 kl 08:38

NM på ski i Meråker får 200.000 kroner i støtte fra kommunnen. Pengene skal blant annet brukes til en offisiell middag med mulig kongebesøk.

– Vi vurderer at arrangementet er viktig for Meråker-samfunnet som helhet. Det bidrar til positiv oppmerksomhet gjennom nasjonale, regionale og lokale mediekanaler, samt til samhold i lokalsamfunnet gjennom en stor felles dugnadsinnsats, skriver sektorsjef for kommunal utvikling, Torhild Saltvik Aarbergsbotten i sin vurdering av den kommunale NM-støtten.

NM-komiteen ved leder Bjørg Sissel Kvannli har søkt kommunen om 200.000 kroner i støtte. Disse er spesifisert gjennom 50.000 kroner til en offisiell middag, 40.000 til busstransport fra barnehager og grunnskolen til arenaen i Grova, 30.000 til den offisielle åpningen, 40.000 til beredskap i form av lege, ambulanse og vakthold og 40.000 for en helsides profilannonse i NM-avis.

– Arrangøren ønsker et tett samarbeid med Meråker kommune om å skape et vellykket arrangement, og en folkefest i Meråker under NM-dagene. Det er også lagt vekt på å gjennomføre kulturaktiviteter i NM-uka hvor både voksne og barn deltar, skriver NM-sjef Bjørg Sissel Kvannli i søknaden til kommunen.

NM innledes med offisiell åpning i Meråker samfunnshus onsdag 30. januar. De første øvelsene arrangeres i Grova torsdag 31. januar og avsluttes med stafetter søndag 3. februar.