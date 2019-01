Føreren av et finsk vogntog fikk med seg et gebyr på 21.900 i kroner etter å ha blitt stoppet med overlast på E6 i Malvik. I tillegg ble også føreren anmeldt for flere brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. To andre vogntog fikk også gebyr for overlast på henholdsvis 6.400 kroner og 4.700 kroner. En fører ble også anmeldt for ikke å stanse for kontroll ved kontrollstasjonen på E6.

