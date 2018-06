27 fikk pålegg etter kontroll

Statens vegvesen er hyppig på veiene med utekontroller. Mandag ettermiddag gjennomførte de kontroll langs E14 i Hegra, og påleggene ble etterhvert mange. Elleve kjøretøy av de kontrollerte var begjært avregistrert, mens tolv førere fikk gebyr for manglende dokumenter. I tillegg ble det skrevet ett gebyr for dårlige dekk, og det ble lagt ned bruksforbud for overlast på en liten tilhenger og et bruksforbud for dårlig sikring av last. I tillegg ble også en uregistrert henger uten lys stoppet i kontrollen.

Relatert