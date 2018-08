30 nye leiligheter klar for salg

Sist oppdatert 12/08/2018 kl 08:47

– Blåklokketunet i Blåklokkesvingen har et litt annet uttrykk enn Block Watnes tidligere prosjekter i Stjørdal, sier salgskonsulent Monica Hynne og distriktssjef Erik Grannes.

– Vi fikk tilgang til en flott tomt der vi har kost oss mye med å tenke ut løsninger. Nå er vi kommet fram til en løsning med fire leilighetsbygg i to etasjer. Ett av byggene har seks leiligheter mens de tre andre byggene har åtte leiligheter. Derfor står vi foran realisering av totalt 30 nye leiligheter sentralt i Stjørdal, sier distriktssjef Erik Grannes.

– Dette er en løsning med en skrånende tomt som dermed gir en luftig følelse. Vi er veldig godt fornøyd med tun-løsningen mellom de fire leilighetsbyggene. Det gir et fint og åpent rom med god lekeplass for de yngste; en fin plass for avkobling for alle andre, fortsetter Grannes.

Gunstig tilbud

– Hvilken størrelse er det på de nye leilighetene?

– Det varierer fra 53 til 60 kvadratmeter, sier Grannes.

– Hvilket marked er dere på jakt etter?

– Vi har tenkt på alle som skal kjøpe sin første leilighet for å komme inn i markedet. Derfor har vi utviklet et godt pristilbud for alle som skal etablere seg for første gang. Det ligger mellom 2,2 og 2,7 mill. kroner. Men vi tenker også at dette kan være gode og sentrale løsninger for par som anser seg ferdig med tilværelsen i enebolig og ikke minst alle pliktene som følger med. Mange har vært skeptiske til å gå for leilighet av hensyn til kostnadene. Men ved vårt gunstige pristilbud trenger ingen å frykte for det, sier Erik Grannes.

Rolige omgivelser

– Dersom du allerede eier en bolig, vil du ved salg av en enebolig eller større leilighet sitte igjen med kapital som kan disponeres for andre formål, sier salgskonsulent Monica Hynne som er glad for å presentere leiligheter med god standard.

– På Blåklokketunet snakker vi om sentrale, men likevel rolige omgivelser for lettstelte og praktiske hjem. Dette er boliger som passer svært godt for førstegangskjøpere. Men det er også gode alternativ for unge par og enslige; eldre som ønsker en mer praktisk og lettstelt bolig med enkel tilgang til alle tilbud og tjenester i sentrum.

53 og 60 kvadratmeter

Hynne forteller at leilighetene fra 53 til 60 kvadratmeter har P-rom fra 47 til 54 kvadratmeter. I tillegg har alle leilighetene markterrasse eller balkong, sportsbod og parkering på felles parkeringsplass.

– Vi er godt fornøyd med planløsningene som er gode og gjennomtenkte for å utnytte kvadratmetrene til det fulle. I boligsammenheng er det viktig å slippe lyset inn og skape en god romfølelse, sier Monica Hynne.

– Kjøperne kan velge mellom to ulike typer leiligheter. Toroms leilighetene på 53 kvadratmeter har ett soverom. treromsleilighetene på 60 kvadratmeter har to soverom. Begge leilighetstypene leveres med romslig åpen stue- og kjøkkenløsning. Dessuten er det bad, innvendig bod og sportsbod. Dermed får du godt med oppbevaringsrom for ekstra utstyr, sier Erik Grannes.

Han forteller at det er utgang fra stuen til markterrasse for leilighetene i første etasje og til balkong fra andre etasje. Her kan man nyte gode solforhold i grønne omgivelser. Mellom byggene vil det være felles utearealer med parkanlegg, asfalterte gater, fortau og gatebelysning.

Optimal planløsning

– Med Blåklokesvingen oppfyller Block Watne sine ambisjoner om å levere et trivelig og trygt boligområde. Her skal det være godt å bo i et hyggelig fellesskap. Vår filosofi er at en bolig med optimal planløsning gir mye bokvalitet for deg og din familie, sier Erik Grannes.

Distriktssjefen sier at nesten 70 års erfaring har gitt Block Watne god rutine i å utvikle boligprosjekter, og han setter pris på å bruke egne ansatte for prosjektutvikling, salg og bygging av hver bolig fra grunnen av med velprøvde metoder.

– Derfor kan vi levere nøkkelferdige boliger av god standard, sier Grannes.

Monica Hynne forteller at det er flislagte bad med varmekabler og innredning fra HTH, noe som også gjelder kjøkkenet som har integrerte hvitevarer fra Bosch.

– Entréen er flislagt med varmekabler i gulv. Alle boligrom har parkett. Balansert ventilasjon med varmegjenvinner sikrer en jevn og stabil temperatur inne, sier Hynne.

Salgsstart 15. august

– Når blir det oppstart?

– Det er salgsstart onsdag 15. august. Block Watne er stolt over at vi ikke har usolgte ferdighus. Vi nyter godt av en veldig solid økonomi med OBOS som eiere. Det gir fordeler og spillerom. Men prosjekteringen av Blåklokketunet er allerede kommet i gang ettersom betongarbeidet for alle byggene er fullført, sier Grannes.

– Lønner det seg å investere i egen bolig?

– Dersom boligkjøperen klarer å innfri kravet om egenkapital på en grei måte, bør kjøp av leilighet absolutt vurderes. Over tid vil det gi stor lønnsomhet i forhold til å leie, sier Hynne.

– Derfor er vi glade for å kunne tilby disse selveierleilighetene i Blåklokkesvingen som gode inngangsløsninger i boligmarkedet, lyder det samstemt fra salgskonsulent Monica Hynne og distriktssjef Erik Grannes i Block Watne.