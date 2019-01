31 vil bli ny Kimen-sjef

Jomar Ertsgaard, som har vært leder for Kimen, både før og etter at kulturhuset åpnet, sluttet som kjent i jobben ved årsskiftet. Nå skal ny leder for kulturhuset ansettes og søkerlisten inneholder totalt 31 personer. Stillingen som kulturhusleder er formelt sett leder for enhet kulturproduksjon i kulturetaten til Stjørdal kommune. Blant de 31 er flere sentrale kulturpersoner i lokalmiljøet. Tre av søkerne har fått innvilget sitt ønske om å unntas fra offentlig søkerliste.

Her er søkerlisten:

Markus Husby Waltin (26), tilkallingshjelp, Trondheim.

Martin Hallager Aaknes (37), daglig leder, Stjørdal.

Vivian Rolstad (36), servicemedarbeider, Hegra.

Gabriel Simonkovits (39), rigger, scenetekniker, installasjonsmontør, servicetekniker, Hommelvik.

Bente Smaavik Borge (54), rådgiver og produsent, Ranheim.

Terje Craig Furunes (52), leder planning, processes & tools, Stjørdal.

Katarina Sederholm Hoff (50), idrettssjef, Stjørdal.

Kjell Erik Myran (53), daglig leder, gründer, Stjørdal.

Brit B. Fridtjofsen (55), lederstøtte, forskningsrådgiver og utreder, Jakobsli.

Hilde Alice Kvernrød (54), general manager, Trondheim.

Magnus Teigseth Morken (28), kontaktlærer, Stjørdal.

Vibeke Preus (45), førstelektor i teater og studieprogramleder, Volda.

Kristian Osen (48), økonomisk rådgiver, Stjørdal.

Sven-Kristian Bakken (45), rektor, Stjørdal.

Svein Buan (46), rektor Indre Fosen kulturskole, Tiller.

Atle Fredagsvik (41), kulturhusleder, Trondheim.

Jan Inge Moksnes (38), engasjert musiker, Frosta.

Ivar Alver (53), seniorkonsulent, Gjettum.

Tale Annesdatter Aasheim (26), påkleder, Kongsberg.

Anna Hveding (29), pedagogisk leder, Malvik.

Ingrid Vårhus (43), matmagiker, Hegra.

Kjersti Sagmo Aalberg Fossland (43), adjunkt med tilleggsutdanning, Trondheim.

Magne Kjerkreit (57), seksjonssjef, Stjørdal.

Roger Karlsen (43), administrativ leder, Trondheim.

Steinar Haugen (49), fagleder kultur, Trondheim.

Christer André Blekkan Nilsen (31), assistant shop manager, Hell.