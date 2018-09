3,5 år i fengsel etter skyting i hytte

Sist oppdatert 20/09/2018 kl 13:42

En mann i 50-årene må sone tre og et halvt år i fengsel etter en skyteepisode på en hytte i Skarpdalen i Tydal.

Det var i mai i år at alarmen gikk etter en alvorlig hendelse på en hytte i Skarpdalen i Tydal. En person var skutt og det ble igangsatt leting etter antatt gjerningsperson. De to involverte er i slekt med hverandre.

Fire menn befant seg på hytta til mannen som ble skadd i skyteepisoden da det fatale skjedde. Etterhvert ble det svært amper stemning mellom to av personene på hytta.

Tydalingen skal ha blitt svært sint og hadde reist seg og ropt til den ene gjesten i hytta at han skulle «hjem etter geværet sitt og sette en kule i den store magen din». Dette skjedde etter at de hadde begynt å krangle om noe «gammelt gruff». Han tok deretter scooteren sin og kjørte av gårde. I retten uttalte de tre gjenværende i hytta at de ikke trodde han ville gjøre dette, og hytteeieren, som altså er i slekt med mannen, hadde for sin del ikke sett noen slike «fakter» fra tiltaltes side før. Men etter en stund hørte de scooteren hans og så også at han hadde en rifle i fanget. De så at han var svært sint, heter det i vitneuttalelsene fra retten.

Sør-Trøndelag tingrett har slått fast det faktum at mannen var beruset under sitt andre besøk på fornærmedes hytte denne dagen. Det oppstod en krangel mellom ham og en av gjestene på hytta, og tiltalte ble svært sint og hadde ropt at han skulle hente geværet sitt for å skyte gjesten. Han dro så tilbake til sin egen hytte for å hente geværet sitt, og kom tilbake til fornærmedes hytte etter kort tid. Han var svært sint, og prøvde å ta seg inn i hytta gjennom inngangsdøren, som da var låst fra innsiden. Han ropte gjentatte ganger at han skulle skyte gjesten, og ropte også at han måtte komme ut, slik at han kunne skyte ham. Fornærmede hadde da funnet frem sin egen jaktrifle, for at de skulle kunne forsvare seg, og stod på gulvet ved komfyren; ved åpningen mot kjøkkenet, noen meter innenfor det åpne stuevinduet, og med sikt rett mot dette vinduet. Fornærmede ropte samtidig at tiltalte måtte stikke derfra. Det gjorde han imidlertid ikke. Han kom bort til det åpne vinduet og stakk våpenet sitt inn gjennom vinduet. De to gjestene, blant annet mannen som var i kraftig krangel med tiltalte, på hytta hadde søkt tilflukt inne på det ene soverommet, men hadde fortsatt sikt mot de to andre. Fornærmede løsnet da et skudd mot vinduet, slik at skuddet gikk gjennom nedre del av vinduskarmen. Da skjøt den tiltalte like etterpå mot fornærmede, og traff ham på venstre side av magen. Kulen gikk gjennom kroppen hans og traff deretter vinduskarmen på kjøkkenvinduet. Fornærmede falt sammen, mens han som skjøt raskt forsvant på en snøscooter.

Den skadde mannen ble ikke påført livstruende skuddskader i mage og albue og oppholdt seg på sykehus i cirka ti dager. Han har ingen senskader, utover arr etter skuddet på siden av magen.

Påtalemyndigheten la ned en påstand om fengsel i fire år og seks måneder for mannen i 50-årene.

– Hendelsen er tragisk for alle impliserte, selv om skadeomfanget heldigvis ble lite. En streng straffereaksjon synes derfor ikke nødvendigvis påkrevd ut fra rent individualpreventive hensyn. Samtidig er det ikke tvil om at den handlingen som tiltalte dømmes for hadde et svært alvorlig skadepotensiale, og rene allmennpreventive hensyn, samt hensynet til likebehandling, tilsier at slike handlinger møtes med en streng straffereaksjon, heter det i dommen.

Tingretten kom fram til at straffen settes til fengsel i tre år og seks måneder. I tillegg må han betale oppreisningserstatning på 80.000 kroner til den skadde mannen.