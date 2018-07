4300 speidere i Lånke

Lørdag åpnet landsleiren for speidere i regi av KFUM og KFUK i Lånke med 4300 deltakere.

Torsdag blir speiderleiren enda større da mange småspeidere kommer.

Ordfører Ivar Vigdenes besøkte mandag landsleiren og ble guidet rundt på leirområdet av landssjef Gunvor Meling og leirsjef Astrid Østensen med følge. For her er det blant mye annet også egne pressemedarbeidere og fotografer.

Gunvor Meling forteller gladelig ordføreren om organiseringen.

– Det krever store forberedelser å gjennomføre en leir med bespisning av så mange mennesker. Speiderne er flinke til å ordne seg med mat selv. I tillegg har vi felles bespisning.

Omfattende logistikk

– Alt som du ser foregår rundt deg er basert på frivillig arbeid. Det er kun Geir Harald Hagberg på logistikk som er engasjert i halvannet år for gjennomføringen av leiren, sier landssjefen.

– Vi er stolte over speiderbutikken som vi bygger opp på landsleiren. Her kommer speiderne med sine egne penger for å gjøre innkjøp av sportsutstyr og annet. Det blir en egen handleopplevelse med egne penger, forteller hun.

Speiderne har også utviklet sin egen speidercamp for hotellspeidere. Dermed kan gjester delta i speidermiljøet fra tidlig til sent uten å være henvist til hotell. Flagg og symboler er viktig på en speidercamp. Da er det samtidig viktig å huske på at det norske flagget alltid skal vaie øverst.

– Vi har også egen sykestue med nødvendig personell som alle er rekruttert fra speiderbevegelsen. De 4300 deltakerne er delt i to grupper. Vi har rekruttene fra 11 – 16 år og den eldre gruppen av rovere fra 16 til 26 år.

De fantastiske landsleirene

Leirsjef Astrid Østensen forteller om speiderbevegelsens organisering til ordfører Ivar Vigdenes. I Norge er den organisert i to ulike forbund, som imidlertid samarbeid mye og godt.

– Hver gang er det en fantastisk opplevelse å være til stede på en landsleir og treffe igjen så mange kjente. Det er som en drøm å være leirsjef med så mange dyktige medarbeidere. For vi bygger alle på grunntankene til Lord Baden Powel som startet speiderbevegelsen i 1907, sier Østensen.

Ordfører Vigdenes er opptatt av å bygge Stjørdal som arrangementsby. Derfor ber han leirsjefen om en ærlig og usminket tilbakemelding på hvordan det har vært med forberedelser og gjennomføring i forhold til Stjørdal kommune.

Grunneieren

Borti vegen treffer han på grunneier Rigmor Laanke som han allerede har hørt mye skryt om og Torunn Nesse fra Frosta som brenner for speidersaken. Rigmor Laanke ble med i speiderbevegelsen som voksen.

– Jeg hadde oppgaver fra 1971 og holdt på i 15 år. Det var en givende tid da jeg ble kjent med så masse flotte folk. Jeg bestemte meg tidlig for å stille gården til disposisjon for landsleiren. Dermed måtte jeg så i gras for å få et skikkelig grunnlag å sette opp telt på. Graset ble sådd våren 2016. Nå er det tredje sesongen, og da går det bra. Hadde jeg drøyet lengre, ville ikke grunnen ha vært godt nok forberedt. Jeg trodde jo egentlig jeg visste alt om speiderleirer, men her har tida reist fra meg. Det er imponerende å se trailere komme med store forsyninger. Landsleieren samler gutter i den rette sultne alderen. Derfor går det med store mengder med brød og Nugatti.

Morten Tesaker fra Inderøy har ansvaret for all logistikk med alle forsyninger under landsleiren. Det er litt av en oppgave å ha på sin personlige CV.

Internasjonal orientering

Speiderne er opptatt av det kjente og kjære som bålet og maten, men engasjementet er også rettet utover. Stjørdals-ordføreren får hilse på en stor kontingent som kommer fra Brønnøy. De er stolte over å få hilse på Vigdenes og forteller om kontakt med Sri Lanka der mange av speiderne også har deltatt på ekskursjon. Nå skal speiderne fra Brønnøy også engasjere seg i Nord-Russland der det bor et fåtall mennesker. Det betyr store kontraster i forhold til Sri Lanka.

Vann er et viktig spørsmål i verden. Det vet Jackie fra Sør-Sudan som gjennom speiderbevegelsens internasjonale nettverk har fått muligheten til å delta i Lånke. Her er hun ivrig opptatt av å lære Malin fra Øksnes å balansere ei bøtte med vann på hodet.

Mens ordføreren vandrer gjennom leiren har han selskap av blant andre pressemedarbeider Maria Gran fra Inderøy. Hun er flink til å spørre ordføreren om hans inntrykk og noterer ivrig på en blokk, men før ordføreren takker for seg har han en klar oppfordring til arrangørene.

– Gi meg en ærlig tilbakemelding på hva deres synes om Stjørdal!