5-årsdagen feires med stor konsert

De markerer sitt jubileum med konsert i Storsalen i Kimen. Hell Brass Band har fulgt tonene fra tidligere Lånke Brass i fem år. Det begynner å sitte skikkelig godt med samstemt spill. Nå feirer de seg selv med egen konsert lørdag 27. oktober klokken 19.

Hver mandag har de øvelse i Vektersalen i Kimen kulturhus og visjonen til korpset er musikalsk kvalitet i alle ledd. Dirigent Oddvar Nergård har god kontroll på både nivå og en energisk gruppe musikere som leverer låter det virkelig svinger av. Bjørn Berg og Eva Rise er to av medlemmene i korpset som setter pris på dets eksistens og utvikling.

Skal delta i mesterskap for korps

– Korpset har et mål om å etablere seg i 2. divisjon. Vi skal i februar neste år delta i Trøndersk Mesterskap for korps i Olavshallen. Nå er det vår jubileumskonsert i Kimen som gjelder der vi tar med publikum med på en musikalsk reise i toner fra messing- og blåseinstrumenter, sier de to med pent polerte metalliske lydbærere. Alle solister er medlemmer i korpset, og yngste solist under konserten blir Maria Angelica Fiskvik på 17 år.

– Jeg skal ikke synge, jeg skal spille kornett understreker Maria Angelica til pressen som er mer vant med syngende og ikke spillende solister. Uansett ligger det an til en knappe to timer lang konsert med variert repertoar. Det var i 2013 da Lånke skolemusikk markerte 50 år med korps, at ideen om et brassband oppsto med oppstart høsten 2015. Den gang fant mellom 9 og 13 personer sammen, og nå består det Hell Brass Band av 36 deltagende medlemmer med leder Bjarne Vejle i spissen.

En musikalsk reise gjennom korpsets historie

Jubileumskonserten vil bli en musikalsk reise med kjære og kjente stykker og melodier som korpset har spilt gjennom årene. Vektersalen har en god akustikk som korpset trives godt med når de øver. Nå blir det en konsert i Storsalen.

– Vi skal optimalisere flere av våre tidligere spilte låter. Dette tror vi blir en fin måte å markere fem år på, sier Bjørn Berg som startet i Halsen skolekorps året 1955 og spilte der i 10 år. Fra 1973 til 1983 spilte han hos Halsen Musikkforening. Nå er han igjen aktiv med sitt blanke messinginstrument.

– Etter en lang pause på 31 år ble jeg med igjen i Hell Brass Band. Her er det skapt et skikkelig flott korps med medlemmer som har god kompetanse innen musikk generelt, sier Berg. Korpset spiller typisk brass-bandmusikk som er melodisk og skaper god stemning.

– Vi skal levere svingende rytmer, ballader, koraller, marsjer og mer tradisjonell musikk, sier dirigent Oddvar Nergård som ønsker publikum velkommen til Storsalen i Kimen lørdag 27. oktober.