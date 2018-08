Fikk kjenne på hjemmenervene

Sist oppdatert 07/08/2018 kl 14:36

– Det begynte å dunke litt, innrømmer Johanne Størseth og Madelen Mjøsund.

De to Lånke-rekruttene lå side om side da landets beste skytterrekrutter gjorde opp om seieren på 100-meteren på Frigården.

Madelen Mjøsund (13) skjøt 99 av 100 mulige poeng og endte til slutt på en kruttsterk 8. plass.

– Jeg er fornøyd. Jeg kan ikke jo ikke være misfornøyd, men jeg kjente litt på nervene, sier Madelen Mjøsund.

To år yngre Johanne Størseth ble skuffet da anvisningen viste 96 poeng, men innrømmer at hun kjente litt på presset.

– Jeg kjente trykket ja, medgir Johanne Størseth som hadde god støtte av sin meget erfarne skytterpappa, Roger Størseth under og etter anvisningen.

Mjøsund leverte ni blinkskudd og en 9,8, men har allerede rettet siktet mot fredagens feltfinale. Da kommer nye muligheter for både henne og Johanne Størseth. Begge har nemlig skutt fullt hus på de innledende 30 skuddene.

De to Lånke-skytterne hadde fulle heiagjenger i ryggen både før, under og etter finaleskytingen. Lillesøster Størseth, Kristine (snart 10) og venninnen Mia Karlsen troppet opp med heiaplakater og gode ord og klemmer til de to lagvenninnene. For Kristine skal også til Landsskytterstevnet snart.

– Neste år er jeg gammel nok til å være med, så da blir jeg med, forteller lillesøster.

Dit skal også Madelen Mjøsund og Johanne Størseth med klare ambisjoner.

– Vi skal ha revansje neste år, lover de to Lånke-jentene. Men først altså feltfinale.

– Da satser vi på medalje, sier Madelen Mjøsund og Johanne Størseth.

Skjelstadmark-skytteren Eirin Raaen lå også i det siste laget under rekruttfinalen. Hun skjøt 99 poeng og endte på en meget imponerende 13. plass.