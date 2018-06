61 lokale lag i sommerens fotballfest

Sist oppdatert 29/06/2018 kl 11:24

498 lag fylt med ivrige fotballjenter og -gutter venter bare på at sesongens store fotballhøydepunkt skal blåses i gang. Storsjöcupen i Östersund er rekordstor i år, og av de 498 lagene kommer hele 61 av dem fra Værnesregionen.

Under finner du oversikt over hvilke lag som deltar fra «våre» kommuner, og hvilke lag de skal møte. Da ser vi blant annet at det ligger an til en god del heftige nabooppgjør, og ikke minst blir det tøffe tak mellom venninner i jenter 15-klassen der Remyra, Tangmoen og Fram har havnet i samme pulje.

Her kan du følge med hvordan det går med ditt lag i Storsjöcupen!

Jenter 11:

Gruppe A: Hommelvik, Vinne, Åfjord, Ope IF, Frösö IF, Ås.

Jenter 12:

Gruppe D: Tangmoen, Verdal 3, Flatås 1, Ope IF 1.

Gruppe F: Neset, Fram, Frösö IF 2, Sverre 3.

Gruppe G: Varden Meråker, Stiklestad/Vuku, National, Kattem.

Gruppe H: Lånke 1, Hommelvik 1, Vinne, Krokom/Dvärsätts.

Gruppe J: Lånke 2, Frösö IF 1, Trygg/Lade 2, Romolslia.

Jenter 13:

Gruppe A: Hommelvik 1, Charlottenlund 2, Frösö IF 1, Verdal, Bangkok MA.

Gruppe E: Hegra/Skjelstadmark, Sjetne, Åfjord, Films SK.

Gruppe F: Tangmoen, Egge 1, Charlottenlund 1, Leksvik.

Gruppe G: Fram, Vinne/Ness, Vuku, Frösö IF 2.

Jenter 14:

Gruppe B: Fram, Steinkjer 2, Sverre 1, Gideonsbergs IF.

Gruppe C: Lånke, Åfjord, Gullvikmoen, Ope IF 1.

Gruppe F: Hommelvik 1, Inderøy 2, Brunflo, Meldal.

Gruppe G: Malvik 1, Fosen, Beitstad, Sparbu.

Jenter 15:

Gruppe C: Remyra, Tangmoen, Fram, Nardo, Ope IF.

Gruppe E: Hommelvik, Steinkjer, Dahle/Nordlandet, Modo.

Gruppe F: Lånke, Skogn, Orkanger, Sundsvalls FF.

Gruppe G: Malvik, Skaun, IK Pandora, Egge.

Jenter 16:

Gruppe C: Remyra, Ås, Brunflo, Namsos.

Gutter 11:

Gruppe C: Stjørdals-Blink 2, Brunflo 1, Ålen 1, IFK Östersund 3, Leinstrand, Frösö IF 2, Støren, Ås IF 2.

Gruppe D: Stjørdals-Blink 1, Varden Meråker, Egge 1, Ope IF, Henning, IFK Östersund 2, Krokom Dvärsätts, Frösö IF.

Gutter 12:

Gruppe C: Stjørdals-Blink, Ranheim 3, Steinkjer 2, Ope IF 1.

Gruppe D: Lånke 1, Inderøy 1, Ranheim 4, Ope IF 3.

Gruppe F: Lånke 2, Hommelvik 2, Krokom Dvärsätts, Bangkok MA.

Gruppe G: Hommelvik 1, Fram 1, Egge 1, Pro Touch Soccer Academy Malta.

Gruppe L: Neset, Trygg/Lade 1, Östersunds FK, Vinne.

Gruppe N: Stjørdals-Blink, Varden Meråker, Sverre 1, Ålen.

Gruppe O: Tangmoen, Sverre 2, Sørlia, IFK Östersund.

Gutter 13:

Gruppe B: Hommelvik 2, Nessegutten, Meldal, Beitstad/Følling.

Gruppe E: Hegra, National 1, Namsos/Spillum/Rørvik 2, Ope IF 1.

Gruppe H: Hommelvik 1, Åfjord, Sverresborg, Støren.

Gruppe I: Neset, Orkla 1, Sparbu, IFK Östersund 1.

Gruppe J: Lånke, Leksvik, Frösö 2, Sverre.

Gruppe K: Tangmoen, Leinstrand, Heimdal 1, Charlottenlund 1, IFK Östersund Pro.

Gruppe N: Varden Meråker, Dahle/Nordlandet 2, Steinkjer FK 1, Vinne.

Gutter 14:

Gruppe B: Lånke, Orkla 2, Steinkjer 1, IFK Östersund.

Gruppe C: Malvik 1, Klæbu 1, Steinkjer FK/Sparbu 2, Lierne.

Gruppe D: Tangmoen, Verdal 1, Östersunds FK 1, Sverresborg 2.

Gruppe F: Selbu BK, Strindheim 2, Frösö IF, Sverre/Nessegutten 1.

Gruppe J: Stjørdals-Blink, Inderøy 2, Rissa, CEF Tucuman (Argentina).

Gruppe L: Neset, Fosen FK, Vinne, Hitra.

Gruppe M: Varden Meråker, Sverre/Nessegutten 3, Stadsbygd, Krokom/Dvärsätts.

Gruppe N: Fram, Rørvik, Egge, Ås IF.

Gutter 15:

Gruppe B: Hommelvik, Stjørdals-Blink, Östersunds BK, Drevja.

Gruppe E: Tangmoen, Aasguten/Skogn, Ope, Strindheim.

Gruppe G: Lånke, Steinkjer, Sparbu, IFK Östersund, Ålen.

Gutter 16:

Gruppe B: Selbu BK, Åfjord, Inderøy 1, Vuku.

Gruppe C: Stjørdals-Blink 1, Snåsa, Byneset, IFK Östersund.

Gruppe E: Neset, Östersunds FK, Charlottenlund, Brønnøysund.

Gruppe G: Hommelvik, Sverre, Leksvik, IFK Östersund/Järpen/Åre.

Gruppe H: Lånke, Lierne, Gullvikmoen, Rissa.