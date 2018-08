70.000 besøkte Torgkvartalet sist uke

– Vi merker at det har kommet godt med ekstra folk til Stjørdal, sier senterleder Geir Veie som forteller at Torgkvartalet har hatt stort besøk som en følge av Landsskytterstevnet.

– I uke 31 fram til vi stengte lørdag ettermiddag registrerte Torgkvartalet 69.917 besøkende. Tallet for samme uke i fjor var 37.104. Det er en økning på 32.813 personer eller 88,4 %. Men vi må også huske at Torgkvartalet har vokst på denne tida med åpningen av Nye Torgkvartalet i november i fjor.

– Likevel er det en interessant økning. Årets omsetning for denne uka var vel 14,1 mill. kr. mot 9,6 mill. kr. i år. Det er en økning på 46 %, fortsetter Veie.

Omsetningen på søndag

– Hvordan gikk det med søndagshandelen?

– Søndag hadde Torgkvartalet 7877 besøkende og omsatte for 1,2 mill. kroner på de fem timene fra kl. 13-18. Søndagsåpent er en solidarisk avgjørelse som presenterer Stjørdal for våre gjester, og det var hyggelig å se mange blide mennesker på en dag med god etterspørsel etter blant annet sportsartikler. Denne fellesåpningen kom etter en søknad fra SNF som laget en samlet søknad, sier Veie.

Over hundre mennesker på jobb

Senterlederen sier at det er et stort skritt å åpne butikkene på en søndag.

– For det betyr at over 100 mennesker skal møte på jobb. Mange butikker har minimumskrav til betjening når butikken først er åpen. Det var litt uheldig å oppleve ekstra problemer med trafikkavviklingen i forbindelse med stengte tunneler, men det kan vi ikke gjøre noe med, sier Veie som gleder seg over ekstra pågang i forbindelse med Landsskytterstevnet.

– Også før LS har vi hatt noen gode uker med besøk opp mot 60.000 besøkende, men nesten 70.000 mennesker på ei uke representerer et nytt og hyggelig nivå for oss, sier senterleder Geir Veie.