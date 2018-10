705 blir stengt hele kvelden

Åtte militære kjøretøy har vært involvert i en ulykke på fylkesveg 705 mellom Stuggudal og Brekken. I følge Nea Radio er fire personer skadet. To av disse skal være fløyet til St. Olavs Hospital med luftambulanse. Det blåser og snør på fjellet mellom Stuggudal og Brekken og det er et omfattende arbeid å få veien åpen for ordinær trafikk igjen. Meldinger fra området forteller om såpeglatte veier og krevende kjøreforhold. I følge Vegtrafikksentralen vil fylkesvegen, på strekningen mellom Tydal og Røros, bli stengt hele tirsdag kveld og trolig litt utover natt til onsdag.

Relatert