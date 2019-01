Værforholdene gjør at Vegtrafikksentralen torsdag kveld melder at fylkesveg 705 kan bli stengt mellom Stugudal og Brekken på kort varsel. Det er ved Langsvola forholdene er tøffest torsdag kveld. Vegtrafikksentralen oppfordrer alle som har tenkt å kjøre strekningen over fjellet holder seg oppdatert på nettstedet 175.no der alle vei- og føremeldinger blir publisert.

