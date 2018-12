750 kvadratmeter å bli sprekere på

I løpet av to og et halvt år har Treningssenteret Stjørdal vokst seg stor, bokstavelig talt, både i antall medlemmer og kvadratmeter.

– Vi starter her, sier daglig leder Tom Harrysson i inngangsdøren til lokalene til Treningssenteret Stjørdal. Fra førsteetasjen går det trapp både opp og ned til et stort antall kvadratmeter.

Harrysson og kompanjong Thomas Stangnes åpnet Treningssenteret Stjørdal 1. mai 2016. Nå har de to karene 750 kvadratmeter med treningsareal og nesten 1.000 medlemmer i lokalene ved tidligere Norplasta på Tangmoen.

– Det var egentlig en treg start, men etter jul i fjor tok det virkelig av, sier Tom Harrysson.

Størst på utstyr

Han er selv en treningsentusiast men på grunn av mye sykdom og skader har han vært «rolig» det siste året. Nå gleder han seg til å komme i gang igjen, sammen med stadig flere medlemmer.

– Vi har jo en målsetting om å være størst og best og billigst, sier Harrysson. I en bransje med mange aktører i Stjørdal tror treningssenter-sjefen at det er rom for alle aktørene.

– I Stjørdal bor det vel cirka 24.000 innbyggere. Jeg vil tippe at omtrent 5.000 av dem er medlemmer i et eller annet treningsstudio. Fortsatt er det jo mange tusen igjen, sier Tom Harrysson idet han og personlig trener (PT) Renée Marlene Frisvoll guider oss rundt i tre etasjer.

– Jeg har ikke vært innom alle de andre sentrene i Stjørdal, men jeg tror nok vi har den største utstyrsparken. Totalt har vi 750 kvadratmeter her, og de fleste apparatene har vi både to og tre eksemplarer av, sier Tom Harrysson.

Døgnet rundt

Frisvoll og Harrysson er veldig opptatt av trening. Ikke bare for egen del, men for alle mennesker.

– Vi har medlemmer som er opp mot 80 år og vi har 13-åringer som trener i følge med voksne. For alle, og ikke minst for de godt voksne, er det viktig å trene. Alle bør jo trene, sier Harrysson.

I Treningssenteret på Tangmoen er dørene åpne for medlemmer i alle aldre fra 15 år og oppover døgnet rundt. Og selv om det ikke er fullt i senteret midt på natten er det stadig flere som utnytter alle døgnets tider.

– Aller flest medlemmer er her på ettermiddag og kveld, men det er flere som trener midt på natta. Dette kan gjerne være turnusarbeidere eller mennesker som har veldig variabel arbeidstid. Det er stort sett folk her til både 3 og 4 på natta. Grytidlig i 5-6-tiden er det på´n igjen for de første morgenfuglene, sier Tom Harrysson.

Det at sprekingene fordeler seg over alle 24 timer i døgnet gjør at Harrysson og Frisvold kan skryte av «køfritt» senter.

– Ja, her har vi så mye utstyr og så mange varianter at det aldri blir kø ved enkeltapparater. Benkpress, knebøy og markløft har vi for eksempel i alle tre etasjer, sier Tom Harrysson.