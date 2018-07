900 campingvogner fyller opp LS-campene

574 campingvogner, stappfullt, fyller opp Camp Lånke. Også de to andre campingplassene til Landsskytterstevnet er mer eller mindre fulle.

– Det er jo helt fantastisk. Noe av det aller viktigste i forbindelse med Landsskytterstevnet er at alle stjørdalinger inntar vertskapsrollen, og det har de allerede gjort. Over 100 hus er leid ut via våre hjemmesider, og campene da. Det er helt enormt.

Landsskytterstevnets leder, Tor Jakob Reitan, henter fram en gul lapp fra shortslomma. Der står tallene som han omtaler som helt enorme.

– Det er så langt bestilt plass til 574 campingvogner på Camp Lånke på jordene hos Rigmor Laanke. Det betyr at det er stappfullt der. På NTE-campen ved Fosslia fjellhall og Stokkan ungdomsskole er det så langt bestilt plass til 155 vogner. Det er nok bortimot så mange som vi kan ta inn der. Og så er det 164 bestillinger på Årsøya i Selbu, og tallet vil sikkert stige, sier Reitan.

– Har dere plass til flere?

– Bufferen er på Årsøya. Der kan vi sikkert ta imot 800 eller 1000 om nødvendig. Et fantastisk område som er lagt perfekt til rette gjennom Selbu Næringsforum med Nils Otto Huseby i spissen, sier Tor Jakob Reitan.