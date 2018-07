Lager lekeplass på nyskolen

Sist oppdatert 27/07/2018 kl 18:00

– Først skal det snekres, og så skal det males for å friske opp litt, sier Olve Kjølen og Håkon Hunstad Hagen, som jobber i Park og Anleggstjenester AS.

Kjølen og Hunstad Hagen jobber med å snekre og male på lekeplassen ved Fagerhaug International School på Evja. På den nye lekeplassen bygges blant annet disser og klatrestativ, benker og ei firearmet karuselldisse.

– Vi satser på å gjøre alt vi bygger her artigst og tryggest mulig, sier Hunstad Hagen.

– Firmaet vi jobber i har lang erfaring med denne type jobber, og leverer tjenester over hele Trøndelag, forteller Olve Kjølen.

– Føler at jeg gjør noe nyttig

Håkon Hunstad Hagen vokste opp på Stjørdal, og flyttet til Trondheim for et par år siden. Han har jobbet i Park og Anleggstjenester AS siden i vår, mens Olve Kjølen, med bakgrunn som snekker, er nyansatt.

– Vi har ambisjoner om å være ferdige med dette prosjektet til fellesferien er ferdig, sier Kjølen.

– Han har mer erfaring med snekring enn meg, sier Hunstad Hagen om Kjølen. – Det er ikke så mye nedkuling da. Jeg liker å jobbe når andre har ferie. Synes det er knall, jeg. Føler at jeg gjør noe nyttig. For at ungene skal få en hyggelig start på skoleåret. Men man bør være forsiktig med kaffen når det er så varmt som nå.

Sin egen sjef

– Jeg får være her og være sjef alene, så da regner jeg med at de har sånn noenlunde trua på meg, sier Olve Kjølen, som hadde forventet å klippe plen hele sommeren, før det ble heller variert arbeid.

– Det er godt med variert arbeid, legger Håkon Hunstad Hagen til. – Det er egentlig toppers at det ikke er noen her, så får jeg mer fred til å gjøre jobben.

– Rekker dere å bli ferdig innen tidsfristen?

– Stålkontroll, hevder Olve Kjølen. – Jeg snakket med sjefen, som sa at han skulle sende hit alle mann når vi har sagt oss ferdige, så får vi hivd opp det som mangler på en dag eller tre.