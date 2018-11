Spretter mot nytt NM

Sist oppdatert 03/11/2018 kl 18:09

– I kveld har vi en liten konkurranse. Vi har tre deltagere til start, sier Sarah Furuseth Laugtug (25), leder av Sprett Kaninklubb og Norges Kaninhopperes Landsforbund.

Hver tirsdag kveld klokken 18 samles kaninentusiaster på Medbroen gård under ledelse av kaninklubben. I kveld er det klassifisering til norgesmesterskapet i kaninhopping i Trondheim neste år.

– Man må være klassifisert i eliteklasser for å kunne delta i NM. Oftest tar det noen år å få trent opp kaninen før man får bli med, og vi er flere i klubben som deltar, sier Sarah Furuseth Laugtug fra Hegra. Hun er utdannet sykepleier og jobber som fast medarbeider hos Stjørdal Dyreklinikk.

Seks klasser

Sarah Furuseth Laugtug har drevet aktivt med kaninhopping siden 2005 og har mange kaniner der flere er klassifisert i NM-grener. Hun besto sitt første dommerkurs i 2008. I mars 2016 ble hun godkjent A-dommer.

– Nest høyeste nivå er klassen Rett Vanskelig, en rett bane med 10 hinder med maks høyde 45 cm og maks lengde 70 cm, sier Sarah Furuseth Laugtug. Det er offisielle mål ifra Norges Kaninhopperes Landsforbund som styrer reglementet. – Vinner de denne klassen, rykker de opp til eliteklassen med opptil 52 cm høye og 80 cm lange hinder. Da er du på NM-nivå, oppi Norges-eliten.

I NM er det seks klasser, inkludert en for veterankaninene.

Gull i fjor

Sprett Kaninklubb konkurrerte i NM på Geilo tidligere i år.

– Vi var åtte personer som dro nedover og vi tok med oss en norgesmestertittel i Rett bane hjem, sier Sarah Furuseth Laugtug om 1.-plassen. Det ble stor sløyfe og gullpokal. – Pokalen var like stor som kaninen selv. Vi får fortsette å trene godt til neste år.

Utvikler instinkt

– Hva er spesielt med oppdrettskaniner i hoppekonkurranser?

– Man ser at de utvikler et instinkt over tid slik som jakthunder. Genetisk sett er det nok mye enklere å trene opp en fremavlet hoppekanin enn en som ikke er avlet for hopping, om man skal hevde seg i toppen, sier Sarah Furuseth Laugtug. Hun mener allikevel at enhver kanin kan lære seg å hoppe til konkurranser. – Alle kaniner er uansett like mye verdt, selvfølgelig.

Gjentar suksessen

Også for to år siden arrangerte Sprett Kaninklubb NM, den gangen på Reppe i Trondheim.

– Vi ville gjenta suksessen, sier meddommer Nina Almås Svee (17) som deltar med to kaniner. – Vi trenger stor plass på NM. Det kommer nok en god del folk og kaniner.

– Hva heter kaninene dine?

– Gutten Mikki sitt oppdrettsnavn er Løbergs Applejack og jenta Corea sitt oppdrettsnavn er Ingstadbekkens Clouds and Mist av Utsikten, smiler Nina Almås Svee.

Om de i det hele tatt hopper eller ikke, kommer alltid an på dagsformen. Ninas tredje kanin, Snusken, med oppdrettsnavn He Lives In You, kommer uansett ikke til å delta. Snusken er bare kosekanin.