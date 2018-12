Blant ungdommene som møter til førstegangstjeneste er antallet med hørselstap sjudoblet på de fire siste årene.

– Dette sier noe om at vi må bli mer bevisste på, og redde for, hørselen vår.

Det sier Monica Skage-Talset, som er audiograf og daglig leder ved Værnes Hørsel i Stjørdal.

Hun er opptatt av at livsstilen til mange har endret seg de senere årene.

– Vi har i de siste årene fått en ny livsstil der vi går mye med lyd på ørene, gjerne flere timer pr dag. Ved normal bruk skades ikke hørselen, men utfordringen er at vi øker styrken for å overdøve omgivelseslyder, sier Skage-Talset.

Kombinasjonen av at vi skrur opp lyden og at vi eksponeres for dette over lang tid kan resultere i hørselsskader i form av tinnitus eller nedsatt hørsel, ifølge audiografen, som kommer med en tommelfingerregel.

– Når du går med musikk på øret; tenk en 60/60-regel. 60 prosent av volumet i maks 60 minutter av gangen. Og når du er på konsert bruk gjerne godt tilpassede ørepropper. Ikke still deg opp like ved høyttalerne og ta pauser fra lyden innimellom.

– Bruk støypropper

Den daglige lederen ved Værnes Hørsel advarer mot å ta hørselen for gitt.

– De fleste tar hørselen sin for gitt og tenker lite på å beskytte seg. Et kraftig smell, høy musikk eller høyt støynivå i arbeid, kan skade hørselen din for alltid. Vær bevisst, og bruk støypropper, er det klare rådet fra Monica Skage-Talset.

Et kraftig smell, høy musikk eller høyt støynivå i arbeid, kan skade hørselen din for alltid

Hun har et godt råd til alle som utsettes for støy over lenger tid.

– En god huskeregel kan være at støyen ikke bør være høyere enn at du skal kunne føre en normal samtale uten å rope. Tall fra Forsvaret viser at ungdommer som møter til førstegangstjeneste med hørselstap er sjudoblet på fire år. Dette sier noe om at vi må bli mer bevisste på hørselen vår, og hvordan og når den bør beskyttes, sier Skage-Talset.

Noe for alle

Værnes Hørsel midt i Gågata i Stjørdal forhandler flere typer hørselvern til forskjellig bruk.

– Alle typer formstøpes slik at de blir individuelt tilpasset og gir optimal beskyttelse. Eksempel på forskjellig bruk kan være til bruk på arbeidsplassen, der har vi støypropper som er tilpasset industristøy. Til musikere og konsertopplevelser har vi støypropper med egne filter som bevarer musikkopplevelsen samtidig som de beskytter hørselen. Med disse i ørene kan du fint føre en normal samtale selv i høy støy, sier Monica Skage-Talset som også forteller at mange foretrekker formstøpte «sov i ro»-propper.