Det skal snø og snø i Trøndelag og Vegtrafikksentralen er ute med en advarsel. Både søndag og mandag ventes det vanskelige kjøreforhold, særlig sør for Trondheimsfjorden, melder Vegtrafikksentralen i Midt-Norge. De antyder at det kan komme opp mot 40 centimeter snø på enkelte steder i løpet av de kommende to døgnene.

