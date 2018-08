Aktiv høst for seniorene

Sist oppdatert 22/08/2018 kl 09:52

Stjørdal Seniorforum legger opp til aktivitetsplaner utover høsten som byr på både spennende bussturer, kinofilmer, konserter og foredragsholdere på temamøter.

Stjørdal Seniorforum har i dag 1420 medlemmer og utgjør en av de største medlemsorganisasjonene i kommunen. Nylig gjennomførte de en vellykket seniordag på Torget under Byfest-dagene med stort oppmøte.

Tur til Åland

Torsdag denne uka klokken 11.00 settes det opp bussavgang til Pe-Torsa i Lierne. Påmelding skjer hos Turbuss 1. Kommende helg arrangeres tur med to fullsatte busser med så langt 95 påmeldte til den store øya Åland via Helsinki. På startdagen for Blues in Hell 2018 fredag 31. august blir det Seniorblues på Scandic Hell Hotel. Her er det ledige plasser med billettsalg fra T-skjorte bua på Torget.

– Vi har en ambisiøs høstplan med aktiviteter for medlemmene, sier Einar Hårstad og Ole Myrbekk fra styret hos seniorforumet. De vil også at medlemmene skal holde seg i form med god helse, derfor startes det opp 3. og 6. september et tilbud «Bli sterkere» i regi av seniortrimmen. Trenerne er kurset for å tilby passende trimplan og gymnastikk for deltakere.

Tur til Selbu

En ny busstur settes opp til Norsk Radio- og Fjernsynsmuseum i Sjøbygda i Selbu. Jan Erik Steen har opparbeidet en imponerende samling av TV-er og radioer ute ved Selbusjøens sørvestlige bredder.

– Noen av deres medlemmer har kanskje ikke vært ute i Sjøbygda tidligere?

– Påmelding har startet og fredag 7. september er det muligheter for å oppleve historien bak det apparatet som kanskje har hatt størst betydning i alle heimer gjennom tidene, TV-en, fra sort-hvitt til farger med underholdning på TV-ruta. Innehaver av museet, Jan Erik Steen, kjenner historien godt og stiller som omviser. Vi tilbys underholdning av Autumn Leaves fra Stjørdal i Selbu. De har med seg sangerne Ola Fjellvikås og Åshild Mundal, sier Hårstad og Myrbekk.

Seniorkino

Onsdag 12. september arrangeres Seniorkino i Kimen. Filmene «En dommers dilemma» og «Skjelvet» vises av Kimen Kino. Sistnevnte er en helt ny premierefilm om et jordskjelv i Sør-Norge som nok har interesse for mange. I løpet av september vil seniorforumet tilby en vandretur. Lokalitet er ikke fastsatt.

– Seniorforumet trekker mange tilskuere til sine foredrag. Blir det like spennende tema i høst?

– Onsdag 26. september blir det foredrag i Kimen Kirke med Tor Singsås. Onsdag 3. oktober er det igjen klart for Seniorkino i Kimen. Onsdag 24. oktober blir det nytt foredrag med underholdning av Autumn Leaves. Torsdag 1. november arrangeres konsert med Tor Endresen i Kimen. Da er vi i stor grad ferdig med høstprogrammet. Flere tilbud kan komme underveis, så det lønner seg å bli medlem i seniorforumet, sier Einar Hårstad og Ole Myrbekk. Det er også planer om et matkurs for menn. Her er Svein Tore Hognes i styret organisator og ønsker seg flere påmeldte. For deltakelse på matkurs for menn kontaktes Svein Tore på telefon 932 23 396.