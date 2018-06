Alle har fått tak over hodet

Sist oppdatert 18/06/2018 kl 18:04

Beboere i 22 leiligheter må flytte inn hos familie og venner.

Brannsjef Bjørn Rønning slår fast at minst 22 leiligheter i Terrassehusene er ubeboelige etter dagens brann. Beboerne i disse var samlet ved Fosslia skole i etterkant av brannen, men beredskapskoordinator i Stjørdal kommune, Per Martin Øfsti, forteller at denne samlingsplassen nå har opphørt.

– Samtlige som ikke kan flytte tilbake til sin leilighet har fått et annet sted å være. Kommunen har vært på tilbudssiden og stått klar til å yte bistand, sier Øfsti, men ingen trenger altså noe ekstraordinært.

– Det viktigste for oss var at ingen omkom eller ble skadet i brannen. Dernest har vi vært opptatt av at alle som trenger eventuelle livsviktige medisiner har fått det, sier Per Martin Øfsti.

Beboerne som var samlet ved Fosslia skole har vært gjennom en ordinær debrief i regi av politiet og det skal gjennomføres et møte i borettslaget mandag kveld.