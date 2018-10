Amnesty-lederen er hovedtaler

John Peder Egenæs som er generalsekretær i Amnesty International Norge skal være hovedtaler under FN-dagens arrangement i biblioteket på Kimen. En ny internasjonal kvinneklubb blir også presentert og kulturskolen leverer musikk av strykere.

FN-dagen markeres 24. oktober hvert år med møter, diskusjoner, utstillinger og kulturarrangementer i forbindelse med etableringen av FN i året 1945. Dagen er innstiftet for å informere om målsettingene og resultatene som FN står for internasjonalt. Den første generalsekretær var Trygve Halvdan Lie (1946–1952) og norsk FN-engasjement markeres spesielt denne dagen også i Stjørdal. Lokale arrangører under markering av FN-dagen i Stjørdal, er Amnesty International avdeling Stjørdal, Redd Barna, SOS-barnebyer, FN-sambandet og Stjørdal Soroptimistklubb.

Vil øke kunnskapen om FN

FN-sambandet arbeider for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål i Norge, og for at Norge skal ha et aktivt og engasjert forhold til FN og omverdenen. FN-sambandet arrangerer seminarer og debatter om internasjonale spørsmål over hele landet, og holder foredrag for skoler og organisasjoner.

– Vi har en viktig rolle som pådriver for at skolen skal gi barn og unge kunnskap om verden rundt oss. Kunnskap om FN og FNs arbeid er sentralt for å forstå hvordan internasjonalt samarbeid om globale løsninger fungerer, sier Anne Cathrine da Silva, generalsekretær i FN-sambandet. FN-dagen 24. oktober markeres over hele landet og over hele verden. FN-sambandet mener at dagen bør benyttes til å feire det som verdensorganisasjonen har oppnådd siden opprettelsen i 1946. Men dagen må også benyttes til å markere hvor viktig FN er for vår felles framtid.

– FNs rolle er viktigere enn på lenge. Utfordringene verden står overfor kan bare løses gjennom internasjonalt samarbeid, og FN som arena er avgjørende for å finne felles løsninger. Nå har verden forpliktet seg til å nå FNs bærekraftsmål. Dette er 17 mål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi trenger et handlekraftig FN for å løse disse utfordringene, sier da Silva.

Gratis arrangement i Kimen

Arrangementet i Kimen i Stjørdal har oppstart klokken 19.00 i biblioteket. Det blir kulturinnslag og åpning ved leder i komite Kultur næring og miljø, Tommy Reinås.

– Vi har vært heldige å få hit hovedtaler John Peder Egenæs fra Amnesty Norge. Elever fra Stjørdal kulturskole vil bidra med kulturinnslag. En ny internasjonal kvinneklubb presenteres ved Kirsten Paasche. Konferansier under arrangementet er Tor Arne Alseth fra FN-sambandet. Tema blir «Menneskerettighetene 70 år», sier Sissel Waatland og Mette Perly Uthus fra arrangørene.

Det er 21. gang at FN-dagen markeres med arrangement i Stjørdal, sier de to. Publikum inviteres til en gratis markering. De som har interesse for barnefilm, kan hente billetter til denne fra klokken 17.00 samme dag.

– Vi gjør oppmerksom på at det er et begrenset antall filmbilletter. Klokken 18.00 starter filmen for barn og voksne med «Månelyst i Flåklypa», avslutter Waatland og Uthus.