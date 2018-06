Andre strake for toerlaget

Stjørdals-Blinks andrelag startet sesongen med seks strake tap. Nå har det snudd, og mandag kveld kom den andre strake seieren.

Det ble et tøft møte med 4. divisjon for det unge andrelaget til Stjørdals-Blink, men nå virker det som de har akklimatisert seg. Forrige mandag slo de Neset 1-0 på bortebane og i kveld ble det en overbevisende 5-1-seier hjemme mot Sverresborg. Dermed klatret laget over nedrykksstreken for første gang i år.

Med ni juniorspillere, derav åtte førsteårs i juniorklassen, og de som startet gårsdagens 2. divisjonskamp på benken var Blink 2 et hakk hvassere enn Sverresborg, som ligger på sjetteplass på tabellen.

Målscorere for Stjørdals-Blink 2 mandag kveld var Ole Kristian Rødahl med to scoringer, Karl Martin Rolstad, Mathias Aaring og Børge Tronsmo Sonflå.