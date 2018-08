Åpen dag hos pistolklubben

Stjørdal Pistolklubb har sin skytebane bak Skatval Samfunnshus. Kommende lørdag er det åpen dag på banen med muligheter for å teste ut pistolskyting på blink.

– Vi ønsker flere aktive medlemmer, og vil nå presentere skytebanen vår for flere, sier leder Finn Jarle Sørli. Han forteller at skyting er en idrett som stiller store krav til konsentrasjon og fokus, men som raskt gir deg en følelse av mestring.

I skyting kan du konkurrere både med deg selv og andre. Om du ønsker å delta i konkur­ranse tar det relativt kort tid å trene seg opp til dette, eller du kan møte opp på treninger bare for å ha det gøy. De aller fleste klubber i Norges Skytterforbund (NSF) har utstyr som er tilgjengelig for nybegynnere, slik at du ikke trenger å investere i dyrt utstyr.

På åpen dag fra 12.00 til 16.00 kan du få prøve luftpistol eller kaliber 22 med assistanse fra klubbens medlemmer.