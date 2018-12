Åpen dag på Skatval Krigshistoriske Museum

Gunnar Bremset har i lang tid har samlet gjenstander og effekter fra andre verdenskrig i Åsenfjordområdet som lørdag presenteres under Åpen Dag.

Forfatterne av boken «Fem Mørke År», Karl H. Brox, Tore Greiner Eggan og Knut Sivertsen, besøker museet denne dagen. De synes det er meget spennende med alt som Gunnar Bremset har samlet.

– Det er alt fra spisebestikk og feltkjøkken til en god samling av klær. Her er bøyer som holdt ubåtnettet oppe. Det er både våpen og ammunisjon ved siden av en del bilder, sier forfatterne.

I samarbeid med Stjørdal kommune disponerer museet en av de gamle ammunisjonsbunkerne som det i alt var 30 stykker av. Her hadde tyskerne et stort ammunisjonslager bedre kjent som Steinvik Lager. Det var et av to hovedlager. Det andre lå på Hofstad i Melhus.

– Tyskerne hadde anlagt en smalsporet jernbane mellom ammunisjonslageret og kaia på Langstein. Denne traséen er nå blitt en populær tursti. St. Olofsloppet går også langs den gamle togtraséen. Området er verdt et besøk for alle som er interessert i andre verdenskrig, sier Karl H. Brox, Tore Greiner Eggan og Knut Sivertsen.

Lørdag holder museet åpent i tidsrommet 12.00 – 15.00. Da vil forfatterne presentere boken. Her vil det for første gang bli publisert en rekke bilder som er tatt av de tyske okkupasjonsstyrkene. For både menige og offiserer var ivrige fotografer.

Følg skilting fra E6 til friluftsområdet. Det er parkering ved bommen og 500 meters gange bort til museet.