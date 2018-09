Sist oppdatert 23/09/2018 kl 15:02

For første gang skal det arrangeres en temakveld om ADHD og rus i Stjørdal.

De er spente og de gleder seg stort. Da de arrangerte tilsvarende kveld for første gang på Levanger måtte de bytte lokaler rett før møtestart. Det var rett og slett ikke plass til alle.

– Vi har sjekket ut. Det er plass til 202 i auditoriet ved Ole Vig videregående skole, sier Mona Lersveen i ADHD Norge, avdeling Nord-Trøndelag.

Åpenhet

Det er fire aktører som samarbeider om den åpne temakvelden om ADHD og rus i Stjørdal 31. oktober. Gjennom åpenhet håper de å nå fram til mange både barn, ungdommer, foreldre, voksne med diagnosen og ikke minst arbeidsgivere.

– Åpenhet er roten til alt godt. På denne temakvelden har vi blant annet med oss en bruker som gikk fra å være rusavhengig til å bli arbeidstaker ved Kværner. Brukererfaringer er en kompetanse vi fagfolk ikke har, så den er veldig verdifull, sier Ann Kathrin Hagen Røstad, som er leder for seksjon læring og mestring i Helse Nord-Trøndelag.

Første gang i Stjørdal

Sammen med ADHD Norge avdeling Nord-Trøndelag, Kompetansesenter rus Midt-Norge (Korus) samarbeider de om denne type møter i det tidligere nordfylket. I Stjørdal har de slått seg sammen med Veiledningssenter for pårørende, og lederen Karin Tuvmarken gleder seg stort til kvelden.

– Selv om det har blitt mindre stigmatisering omkring ADHD er det fortsatt et problem. Stigmatiseringen gjelder fortsatt veldig når det dreier seg om rus som vi jobber med hver eneste dag. Jeg føler at vi omtrent har stått på stedet hvil der. Temaet er befengt med skam og tabu, sier Tuvmarken, som gjerne arrangerer temakvelder som dette sammen med andre profesjonelle aktører.

Åpne dører

– Veiledningssenteret har vært en berikelse å få med i dette arrangementet. De har sin kompetanse og sine erfaringer som er nyttige for oss, understreker Hagen Røstad fra Helse Nord-Trøndelag. De har tidligere samarbeidet mye med den svært så aktive ADHD-foreningen i Nord-Trøndelag, med svært gode erfaringer. Og er det noen som vet mye om dette temaet er det leder i den lokale ADHD-foreningen Lars Morten Lersveen som også skal foredra om dette under temakvelden.

– Det ligger i bunnen at det er større risiko for å bli rusmisbrukere for mennesker som har ADHD. Derfor ønsker vi å ha et fokus på å se dem så tidlig som mulig, og ikke minst rundt de sårbare overgangene. Særlig mellom barneskole og ungdomsskole og mellom ungdomsskole og videregående skole er det utfordringer, sier Lersveen, som også er veldig glad for arbeidsgivere som tar dette på alvor.

– Kværner på Verdal har hatt et prosjekt rundt dette, og dette vil det bli snakket en del om på temakvelden, blant annet med en brukerhistorie, sier Lars Morten Lersveen.

Temakvelden er åpen for absolutt alle som har interesse av ADHD og rus. Den er gratis, og det er ingen forhåndspåmelding.