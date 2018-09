Frivilligsentralen i Stjørdal har alltid en hjelpende hånd til den som trenger det. Fredager er det åpent hus på sentralen i Kjøpmannsgata.

Hver fredag er det åpent hus på Frivilligsentralen med reoler og bord fulle av nyttige ting som gratis gis bort. Det er mange som har behov for litt ekstra hjelp av flere årsaker. Fida Afif og Siri Bones leder sentralen og får god hjelp fra blant andre Anne Sofie Ulstad, Zahra Jamaa Omar og Vigdis Thun.

– På besøk hos oss på åpent hus kommer folk som setter stor pris på de enkle ting i livet. Det skal ikke så mye til for å glede noen i hverdagen. Det å glede andre er en av våre viktigste oppgaver. Vi hadde ikke greid dette uten snille givere fra lokalsamfunnet, sier lederne Fida og Siri. På bordet ligger T-skjorter, gensere, collage gensere og på stativ henger det kjoler og jakker. Noe er nytt, noe er pent brukt. Sentralen har også sko, barneleker og lesestoff. Sentralen byr også på kaker og kaffe.

– Vi byr alltid på noe å spise og kaffe. Det er mange innom som liker å prate om hverdagslige ting, eller de vil spørre om hjelp og råd, forteller Siri og Fida. Sentralen har flere frivillige som yter en flott frivillig innsats året rundt på sentralen. En av disse, som har vært med lengst, er Zahra Jamaa Omar (33). Hun ble med litt tilfeldig året 2011 og har siden vært med på flere utflukter, blant annet på Galdhøpiggen og Vinter i Norge på Selbuskogen skisenter sammen med flere organisasjoner. Ikke minst har hun lagt ned mange timer med frivillig arbeid for sentralen.

Viktig for språk og integrering

For Zahra Jamaa Omar, som er opprinnelig er fra Nord-Afrika og har somalisk bakgrunn, har Frivilligsentralen vært en kjær og viktig ting i livet. Etter at hun kom til Stjørdal har det kollegiale på sentralen hatt stor betydning for henne.

– Etter obligatorisk undervisning på voksenopplæring i Stjørdal, hadde jeg ikke så stort nettverk. Derfor ble jeg veldig glad når Frivilligsentralen tok imot meg på en så fin måte. Det er snart åtte år siden jeg ble med, og jeg fikk etter hvert praksisplass på sentralen. Den gang med Kjersti Vist Heide og Fida Afif i ledelsen. (Artikkelen fortsetter under annonsen!)

– Hvilke oppgaver har du på sentralen?

– Jeg hjelper til med å koordinere blant annet Internasjonal dag på Torget, sorterer klær og utstyr som kommer inn til sentralen, veileder andre som vil ha assistanse og deltar på dugnad og turer, forteller Zahra. Hun legger ikke skjul på at enkelte som er innom har dårlig økonomi.

– Vi må gjøre det beste for å bistå. Det meste går allikevel gjennom lederne våre på sentralen som gjør en flott jobb, sier Zahra Jamaa Omar som er utdannet helsearbeider og til daglig arbeider på Fosslia Bosenter. Hun påpeker også sentralens viktige rolle for å lære det norske språket.

Åpent for alle på Åpent hus

Fida Afif spør denne dagen om Vigdis, Anne Sofie og Zahra kan hente frem flere plagg på sentralen. Etter voksenopplæringen kommer vanligvis flere med ulik kulturell bakgrunn innom sentralen for å slå av en prat og treffe andre. Etnisk norske og lokale innbyggere er også representert.

– På Åpent hus er alle velkommen innom. Vi har et viktig slagord på sentralen, det er «Møte mellom mennesker» sier Fida Afif, som snart har sitt 10-årsjubileum som sentral medarbeider i ledelsen på Frivilligsentralen. Fida og Siri er opptatt av at sentralen skal være et trygt sted for alle.

– Her hos oss skal alle føle trygghet og vite at de blir ivaretatt. Vi på sentralen er takknemlig for all hjelp og støtte vi kan få fra lokalsamfunnet. En noe romsligere økonomi kunne vi nok ønsket oss. Med lokal støtte blir det langt enklere å skape en arena for det gode «Møte mellom mennesker», sier Fida Afif og Siri Bones.