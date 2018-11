Åpner dørene for hjerneslag-rammede

Sist oppdatert 13/11/2018 kl 10:29

LHL-laget i Stjørdal åpner dørene til hjerneslag-rammede. Kanskje blir det startet en gruppe etter det åpne møtet 14. november.

– Vi fikk en henvendelse om vi kunne arrangere noe for de som er rammet av hjerneslag og deres pårørende. Det prøver vi onsdag 14. november, sier Mali Øverkil, som er leder av LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) i Stjørdal.

Omtrent 12.000 personer i Norge rammes hvert år av hjerneslag. I gjennomsnitt betyr det cirka 40 nye tilfeller hver eneste dag, året rundt.

Uformelt treff

LHL åpner dørene til sine lokaler i underetasjen av DMS-bygget i Yrkesvegen neste onsdag kveld fra klokka 18.

– Dette blir en kveld der mennesker som er rammet av hjerneslag og deres pårørende kan treffe andre i samme situasjon. Første kveld blir bare en sosial kveld der folk møtes og prater, mens vi serverer kaffe og kaker, sier LHL-sjef Øverkil.

Åpner for etablering

Den første kvelden kan munne ut i at noen ønsker å ta et initiativ videre, og det er Øverkil i tilfelle glad for.

– Det vi i LHL gjør er at vi drar i gang denne første kvelden og vi stiller lokaler til disposisjon. Derfra må det gjerne være noen som ønsker å dra det videre, kanskje med å etablere en hjerneslaggruppe, sier Øverkil.

Plass for alle

Slagrammede er en gruppe mennesker som sliter mye, ikke minst psykisk.

– Et hjerneslag fører ofte til en ny og annerledes livssituasjon. Slaget kan svekke både den fysiske og psykiske helsen, og by på mange store og små utfordringer i hverdagen, sier Mali Øverkil, som ønsker alle fra alle kanter av regionen og i alle aldre hjertelig velkommen til LHL-senteret.

– Her er dørene åpne for alle. Vi har ikke kjempestor plass, men vi skal garantert sørge for at det blir plass for alle som vil være med, sier Øverkil.