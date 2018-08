Åpner for asfalt i Reealleen

Først ble det ja, så ble det utsatt, så ble det tja. Nå kan det bli ja til asfalt i Reealleen.

27. september i fjor vedtok komite plan å avvente asfaltering av Reealleen til det var undersøkt kulturhistorisk verdi og eventuell fredning av alleen. Nå er den vurderingen gjennomført og kultursjef Jarle Førde og biblioteksjef Frank Nordby konkluderer med at det er mulig å asfaltere Reealleen under visse forutsetninger.

– Stjørdal kommunes gartner konsulteres slik at man er helt sikre på at trærnes røtter ikke skades ved grøfting og drenering. Samtidig skal trærne sikres nødvendig tilsig av vann, slår Førde og Nordby fast i et notat som er oversendt kommunens «veisjef» Ketil Fiskvik.

Vurderingen slår fast at en asfaltering kan være mulig å reversere på et senere tidspunkt. Det gjør at de to vurderingsherrene konkluderer med at Reealleen skal tilbakeføres til grusvei dersom det etableres en alternativ veiforbindelse mellom Husby og E14.

I notatet antydes det at Reealleen sannsynligvis vil bli vurdert som verneverdig i kommunens nye kulturminneplan.

– Reealleen er utvilsomt et viktig kulturminne for Stjørdal. Dette som både en gammel ferdselsåre og en del av kulturlandskapet. Når det gjelder Reealleen som objekt for fredning etter kulturminneloven er det bare statlige myndigheter som kan gjøre dette, skriver Jarle Førde og Frank Nordby.

Dersom det nå etterhvert blir ja til asfaltering av veien blir det i cirka 1.900 meter fra Husby i vest til E14 i øst. I tidligere innstillinger har det vært foreslått åtte fartshumper på strekningen.