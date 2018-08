Åpner helseklinikk

– Torsdag åpner vi klinikken «Din Helse Stjørdal» for behandling av muskel- og skjelettplager i Kjøpmannsgata 13, sier Astri Vikan Minsaas, Ida Tronseth Wognild og Lene Tronseth.

– Vi starter av en enkel grunn: Lysten til å få jobbe med mennesker. Vi ønsker å bruke vår fagkunnskap innen muskel- og skjelettplager. Astri er massør og kursholder, Ida er osteopat og treningsinstruktør, Lene er soneterapeut og treningsinstruktør.

– Sammen ønsker vi å skape en bedre hverdag for folk i Stjørdal og omegn. Vi dekker et bredt faglig spekter, sier de tre som allerede har opparbeidet seg en solid yrkesrutine.

Behandling

– Osteopati er hovedsakelig behandling av muskel- og skjelettplager. Jeg har stor interesse for kvinnehelse og behandling av gravide, sier Ida Tronseth Wognild.

– Jeg bruker massasje for å forebygge og behandle anspent muskulatur. Massasje har en positiv virkning på kropp og sinn, sier Astri Vikan Minsaas.

– Med soneterapien ønsker jeg å lette stress og spenning, forbedre blodsirkulasjon og hjelpe kroppen til å hele seg selv. Behandlingen passer for alle aldre. Jeg er også veldig glad i å arbeide med barn, sier Lene Tronseth.

Trening

Ida og Lene er opptatt av trening. Det har de vært hele livet.

– I yrkeslivet og hverdagen ser vi den store betydningen av fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet er en viktig faktor til god helse og livskvalitet. Det handler ikke minst om forebygging mot stress og kroppslige plager.

– Hvem er målgruppene?

– Vi ønsker å nå ut til alle aldersgrupper. Derfor tilbyr vi mange ulike timer: Yoga, familieyoga, pilates, gravidtrening, mor og barn-trening, seniortrening og bedriftstrening. Ellers er vi mottakelige for alle gode ønsker. Da skal vi bruke våre brede fagkunnskap for å gi et best mulig tilbud.

Ren og naturlig mat

Astri Vikan Minsaas forteller at mat betyr mye for helse og for at vi skal holde oss sunne og friske.

– Hos oss kan alle lære å lage mat fra bunnen av. Jeg holder kurs i blant annet hjemmelaget babymat, fermentering og hjemmelaget godteri og annet snop. Fermentering er ganske enkelt den gamle måten å konservere mat på for å bevare næringsinnhold på en naturlig måte. Utover høsten vil det komme flere spennende kurstilbud for alle aldersgrupper, sier hun.

Bedre folkehelse

– En felles målsetting for oss alle tre er å bidra til bedre folkehelse. Gjennom trening, matkurs og behandling av pasienter kan vi bidra med det. Kunnskap innen de enkelte tema vil gjøre det lettere for pasienter å foreta sunne valg.

– Når er det åpning?

– Vi åpner dørene torsdag 16. august. Og søndag 19. august har vi «Åpen Dag» i tidsrommet 11.00 – 15.00. Denne dagen er alle interesserte hjertelig velkomne til å komme innom for en prat eller prøve ut noen av timene våre. Gjennom hele dagen vil det være smaksprøver på fermentert drikke og hjemmelaget pålegg. For mer informasjon om klinikken, vil vi henvise til vår nettside «www.dinhelse.net», sier Astri, Ida og Lene som ser fram til å starte egen virksomhet.