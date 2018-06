Åpner industrihallene for alle som vil se

Sist oppdatert 10/06/2018 kl 22:15

Gudå-bedriftene Natre og Verform er store industriaktører i Stjørdals-regionen. Mandag inviterer de til åpen dag der de viser alle interesserte hvordan produksjonen foregår i de to industrilokalene.

Natre og Verform er naboer på Gudå Industriområde i Meråker, og det har de vært i flere tiår. Mandag 11. juni arrangerer de for aller første gang en felles åpen bedriftsdag der de to aktørene slår industrihallportene på vidt gap og inviterer alle interesserte inn.

– Mange forteller at de så gjerne skulle fått sett produksjonen hos Natre og Verform. En åpen dag gir oss mulighet for nettopp å kunne gjøre dette, sier Bjørn Nagel Høgmo som er daglig leder ved Verform.

Framvisning

Begge industribedriftene nærmer seg 40 år som ledende aktører på sine fagfelt i byggevarebransjen. Natre produserer vinduer og dører, mens Verform produserer beslag og plater for tak og vegg i stål og aluminium.

– Vi ønsker å kunne få vise oss frem for publikum, fortelle om vår virksomhet og dermed kunne gi et bilde på hvordan norske produksjonsbedrifter opererer i 2018, sier Nagel Høgmo.

Vil ha ungdomsbesøk

Gudå-bedriftene er opptatt av å vise ungdommene både i bygda og regionen hvilke muligheter de to produksjonsbedriftene har å by på.

– Vi er opptatte av, og håper på, å skulle kunne møte folk fra alle aldre under denne åpne dagen. Vi håper også ungdommen finner interesse av å ta turen til våre to bedrifter. Ikke minst gjelder dette de som i dag lærer om industri på grunnskole eller videregående skole, de som tar utdanning og fagbrev myntet på industriproduksjon eller at de har interesse av å gjøre dette i fremtiden, sier Verform-direktør Bjørn Nagel Høgmo

Ordføreren kommer til hjørnesteiner

Han understreker at omvisningen i produksjonslokalene vil gi et godt bilde av hvilke muligheter som finnes inne i de to hallene.

– Her vil det være mulig å se hvordan begge bedrifter jobber kontinuerlig med sterk konkurranse, innovative prosesser, digitalisering og spissing av egne fortrinn, sier Bjørn Nagel Høgmo som håper masse folk kommer til Gudå mandag ettermiddag.

Han lover et familievennlig arrangement, der det blir servering og leik og aktiviteter for barn. Selve omvisningen vil foregå ved at de frammøtte deles inn i puljer på 10-20 personer og hver pulje får omtrent en halvtime hos hver bedrift.

Selvsagt kommer Meråker-ordfører Kari Anita Furunes når to av bygdas store hjørnesteiner inviterer.

– Hun vil ha en velkomsttale cirka klokka 16. Selve arrangementet starter klokka 15, men vi ønsker at de ansatte i bedriftene også skal få mulighet til å få med seg ordførerens ord, sier Bjørn Nagel Høgmo.