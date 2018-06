Åpner om 17 dager

Mange hamburger-elskere slipper nå å vente særlig mye lenger. 28. juni åpner Burger King sin restaurant ved Havnekrysset i Stjørdal.

– Vi åpner 28. juni, bekrefter markedssjef Heidi Moss i Burger King. Det blir en liten «tjuvstart» med teståpning to dager i forveien, men den ordinære åpningsdatoen er satt til torsdag 28. juni.

Omtrent 25 medarbeidere fordelt på heltid og deltid er rekruttert, men sjefen er foreløpig ikke på plass.

– Vi er fremdeles i prosess med å ansette daglig leder og det er vår daglige leder på Burger King Lade, Thomas Hammeren som inntil videre kommer til å drive Burger King Stjørdal til ny daglig leder er på plass. Thomas har god og lang erfaring fra Burger King og vil bidra positivt til at Burger King Stjørdal får en god start, sier markedssjef Moss.

Burger King Stjørdal kommer til å ha cirka 75 sitteplasser og et lekeland for barn. Dessuten vil det være en «drive thru»-mulighet, som gjør at du kan få maten levert rett i bilen.