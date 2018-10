Åpner Stjørdals første fotballhall

Nå åpner en splitter ny fotballhall på Skatval.

Ridehallen har blitt til fotballhall på Skatval når Stian Indergaard åpner portene til treningsforhold som alle fotballspillere drømmer om.

– Vi har trappet ned på hestevirksomheten, så da ble det naturlig å tenke annen utnyttelse av hallen, sier Stian Indergaard.

Indergaarden Stall på Røkke har hatt mange stallplasser og både utendørs og innendørs ridebane. Nå er innebanen gjort om til fotballbane.

– Dette lå i bakhodet allerede da vi bygde ridehallen, så det meste var på plass til å gjøre om fra hest til fotball, sier Stian Indergaard.

Han og fru Linda har lagt ned en stor arbeidsinnsats de siste månedene for å få ferdig fotballhallen til vintersesongen.

– Mest arbeid har det vært med malingen. Det har gått med noen liter, sier Indergaard og ser på de svære veggflatene.

Torsdag 1. november åpnes hallen og bookingsystemet på nettsiden fotball7510.no.

Sjuerbane

Alle kan booke tid i fotballhallen på Skatval som i utgangspunktet skal ha åpent fra klokka 8 til 23 hver dag.

– Dette er et tilbud for fotballag i alle aldre, men også mulig å leie for vennegjenger, bedrifter og alle samlinger, sier Indergaard. All booking gjøres via nettsiden og timeprisen er satt til 500 kroner.

Driveren selv er veldig spent på responsen, men har en god magefølelse.

– Hallen er 46 meter lang og 22 meter bred. Den oppmerkede spilleflaten er 43 x 20 meter. Det er akkurat stort nok til å spille sjuerfotball på, sier Stian Indergaard.

Ingen gampefotball

Et lag som har tjuvstartet inne i fotballhallen er Frams A-lag som hadde sine to siste treningsøkter før finalen i Obos-cup i hallen på Indergaarden. Mr Fram og A-lagstrener Bjørn Johan Nytrø er overveldet.

– Helt fantastisk. Faktisk enda mye bedre enn jeg håpet det var. Her er det ikke noe problem å kjøre en god treningsøkt for iallfall 15 voksne spillere, sier Nytrø, som avviser at gamp nå er byttet ut med gampefotball.

– På Skatval spiller vi ikke gampefotball vet du. Derfor er ikke takhøyden på fem meter noe problem heller. Vi skal holde ballen på gresset når vi spiller, sier Nytrø og flirer.

Bygger venterom

20 meter fra den nye fotballhallen er Stian Indergaard i ferd med å gjøre ferdig et rom som antakelig gjør hallen enda mer attraktiv. Dette blir ikke klart til åpningsdagen, men i løpet av ikke altfor lang tid.

– Her blir det et rom som foreldre og sjåfører kan oppholde seg i mens de håpefulle trener fotball. Her kan de slappe av, ta en kopp kaffe, se på TV eller drive med litt jobb. Her blir det også et omkledningsrom, sier Stian Indergaard, som håper totalproduktet skal bli fristende for ivrige fotballføtter fra hele Stjørdals-regionen og enda litt til.