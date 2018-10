Åpnet nytt idrettsbygg

Sist oppdatert 22/10/2018 kl 08:18

Aglo videregående skole åpnet offisielt sitt nye idrettsbygg på Skatval torsdag.

Investeringen på 30 millioner kroner skal gi skolen et nytt fortrinn med gode forhold for undervisning, læring, trening og gymnastikk. Det ble spandert kake og kaffe i inngangspartiet før rektor, elever, lærere og gjester tok plass i det splitter nye auditoriet. Her åpnet elev ved skolen Oskar Hammer Gjevik offisielt idrettsbygget ved å klippe over en kjettingsnor.

Taler og gratulasjoner

De 215 elevene på den videregående skolen fikk høre mange rosende ord både om byggeprosessen og om stor lokal innsats fra spesielt bygg- og verkstedlinjene ledet av lærerne Harald Halvorsen og Olav Teigen. Rektor Gørild Joramo takket alle som tålmodig har ventet på ferdig idrettsbygg og ønsket alle brukere lykke til med et innholdsrikt bygg som huser både gymnastikksal, treningsrom/trimrom, naturfagrommet Fjorden og klasserommene Fosen, Frosta og Fløan.

Overrakte maleri av Lise Sivertsen

Ordfører Ivar Vigdenes gratulerte og ga kommunens gave, et maleri av Lise Sivertsen. Fra Blå Kors viste Jan Elverum til noen av historiene og opplevde gleder i det eldre bygg på tomten. Aglo videregående skole har elever fra 25 nasjonaliteter som nå får glede av nytt idrettsbygg.