Åpningsseremoni i Kimenparken

Kombinerer åpningsseremonien for Landsskytterstevnet med jubileumsforestilling for Det Frivillige Skyttervesen (DFS) i Kimenparken lørdag ettermiddag.

– Vi bestemte oss for å slå sammen åpningen av mesterskapet og markeringen av DFS sitt 125-årsjubileum til en felles jubileumsforestilling. Dette håper vi skal bli en folkefest, og den er gratis for alle, sier Toralf Pedersen som er ansvarlig for arrangementet.

Det er årets LS-arrangør i Stjørdal som sammen med Stjørdal kommune og DFS har gått sammen om opplegget med scenerigg og gjennomføring.

Blåses i gang

Forestillingen åpner lørdag 4. august kl. 19.00 i Kimenparken. Det starter med en fanfare i regi av Jarle Førde i selskap med messingblåsere fra Stjørdal. Den fanfaren blir utført fra hustakene omkring Kimenparken og er skrevet spesielt for denne anledningen. Deretter blir det salutt ved Nordenfieldske Grenader Compagnie.

– Vi er veldig glade for at de stiller opp i sine historiske uniformer med historiske våpen, sier Pedersen, som også er storfornøyd med kveldens konferansier.

– Det er stor stas at vår egen Tor Idar Aune er mannen som geleider publikum gjennom programmet med fargerike innslag. Han har i den forbindelse flyttet storskjermen fra Frigården og ned til Kimenparken. Dessuten vil han være omgitt av velklingende musikk, sier Pedersen.

Mye lyd

Et annet høydepunkt er Luftforsvarets Musikkorps med sjefsdirigent Leif Arne Pedersen som står for musikkinnslagene. De har med solisten Julie Dahle Aagård.

– Hva annet er det som preger jubileumsmarkeringen?

– Her blir det historiske innslag med intervjuer og filmsnutter. Det er fokus på historien til DFS. Samtidig er det stor oppmerksomhet rettet mot selve arrangementet av LS 2018. Ordførerne har allerede gjennomført sin ordførerduell på skytebanen. Vi skal premiere vinneren før kveldens avslutning som er en overflyging av kampflyet F-16 direkte fra basen på Ørlandet.

– Betyr det mye lyd?

– Svaret er ja. Vi har vurdert utdeling av ørepropper til publikum, men har landet på et billig og grønt alternativ. Det består kort og godt i å holde for ørene når F-16 suser over Stjørdal. Vi er spesielt oppmerksomme på utfordringene i forhold til små barn. Da kan det være nyttig at foreldrene sørger for tilstrekkelig beskyttelse av barnas ører.

– Har du noe spesielt ønske for jubileumsforestillingen?

– Vi vet at det kommer mange skyttere med familier for å delta på denne markeringen. Da ville det være særdeles hyggelig om de også får godt selskap av besøkende fra Stjørdal og omegn. Det blir et fantastisk syn å se et så stort publikum av tilreisende og lokalbefolkning, sier Toralf Pedersen som setter pris på å få arbeide med denne markeringen.