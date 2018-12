Årbok med ny og gammel historie

For sjette året på rad har Frosta Historielag laget en fyldig historisk årbok, som kommer ut akkurat i rett tid til å havne under mange juletrær.

15 bidragsytere står bak omtrent det dobbelte antall artikler. Til sammen fyller dette 176 tettpakkede sider med artig, nyttig og viktig Frosta-historie.

– Her finner man litt av hvert både fra før og nå, sier historielagsleder Bjørn Olav Juberg og henspeiler til tittelen på årboka «Frosta – før og no».

Rykende fersk historie er med i form av en omtale av kronprinsparets besøk på Frosta i september i fjor. Det er langt derfra og tilbake til 1797 som også er tidspunkt for en av artiklene. I mellom der skrives det om mye og mangt, og nettopp det er det viktigste, mener Juberg.

– Vi er veldig takknemlige overfor alle som har bidratt med stoff. Fortsett med det; skriv ned småstubbene og historiene du mener ikke er interessante for andre enn deg selv. Det er de nemlig, slår Bjørn Olav Juberg fast.

Stor jobb

Det er litt av en jobb som ligger bak et bokverk som dette. Når det attpåtil er for sjette år på rad og den sjuende allerede er på gang, forstår man at dette har blitt en bortimot heltidssyssel for mange.

– Det er mye jobb ja. Vi er en gruppe på fire som jobber mer eller mindre med det gjennom hele året. Selvsagt skulle vi gjerne hatt enda flere bidragsytere for det er viktig for samfunnet å ta vare på historier som om noen år heller havner i glemmeboka enn i årboka, sier Bjørn Olav Juberg.

Vil ha besøk

350 eksemplarer lukter fortsatt av trykksverte. Salget ble startet rett før helga, men historielagets leder tror de skal klare å forsyne alle som ønsker det fram til jul.

– Stort sett går hele opplaget ut. Enkelte årganger er vi helt tomme for, og det plukkes jevnt av alle tidligere årganger, sier Juberg, som oppfordrer historie- og skriveinteresserte til å ta kontakt.

– Vi har åpent kontor hver mandag på Tun ved Jubergkorsen. Der får vi til stadighet mer og mer besøk og det setter vi stor pris på. Da kan vi sammen få skrevet ned enda flere historier som kan være en del av både årboka og Frosta-historien i mange år framover, sier Bjørn Olav Juberg.