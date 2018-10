Årets første tap kom i seriens siste minutt

Sist oppdatert 04/10/2018 kl 22:51

I årets siste seriekamp kom årets første tap for Fram.

I det aller siste minuttet av den aller siste seriekampen scoret Nessegutten 2-1-målet som gjorde at Fram ble påført sesongens første tap. Dermed var det tidligere Fram-legende Steinar Gjemble på trenerbenken til Nessegutten som sørget for at hans tidligere elev Bjørn Johan Nytrø ikke fikk gå gjennom sesongen ubeseiret.

Det så imidlertid lyst ut da Anders Holmen sendte Fram i ledelsen på et frispark etter 16 minutters spill. Den ledelsen beholdt Fram til det var spilt 62 minutter på Levangernesset og så kom altså seiersmålet til hjemmelaget i det 90. spilleminutt.

Men som kjent er opprykket til 4. divisjon sikret og fortsatt har Fram ennå flere seire å gå etter. Først er det semifinale i Obos-cup og deretter blir det semifinale i kampen om kretsmesterskapet.

Frams lag mot Nessegutten: Espen Brevik, Stefan Eggan, Petter Magnus Øyen, Ivar Røstad Augdal, Tor Erik Enget, Sondre Lauvås, August Arnstad, Bjørn Arild Enget, John Valstad, Anders Holmen, Håkon Andre Amdal, Eivind Karlsen Ivarrud, Marius Stuedal, Oliver Drazkowski Arntsen.