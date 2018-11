Årets trønderske gaselle

Sist oppdatert 22/11/2018 kl 19:12

Med formidable 4718 % omsetningsvekst i årene fra 2014 til og med 2017 er Aage Vold Autosalg AS gasellevinner i Trøndelag.

En gasellebedrift må være et aksjeselskap, ha levert godkjente regnskap, ha minst doblet omsetningen over fire år, ha omsetning på minst en million kroner første år, ha positivt samlet driftsresultat, ha unngått negativ vekst.

Daglig leder og styreleder Stein Aage Vold (44) etablerte firmaet i 2013. Han tok over etter faren Aage Vold (69). Virksomheten var vel innarbeidet med bred bruktbilimport fra utlandet. Nå er det hovedsakelig kjøp fra norske leasing-agenter, det vil si profesjonelle oppkjøpere som er mellomledd.

Kundene kommer fra store deler av landet, noen med fly. Lokalene er enkle og oppstillingsplassen er av grus vis a vis ved Jernbaneovergangen til Tangmoen. I fjor solgte de biler for 53 mill kroner Driftsmarginen var 2,4 millioner kroner før skatt.

Aage Vold Bilsalg startet på dagens beliggenhet i 2001. I 2013 ble firmaet Aage Vold Autosalg AS etablert.

– Jeg begynte i det små. Vi har drevet de to selskapene parallelt, men gradvis flyttet driften over til Aage Vold Autosalg AS. I 2017 er første hele året hvor hoveddriften er på det nye selskapet.

Omsetningen i det opprinnelige er nå faset ut. Den prosentvise økningen fra første driftsåret til 2017 ble meget stor sammenlignet med mange andre nystartede bedrifter, så kom litt «lett til det». Å bli den desiderte vinneren i Trøndelag er overraskende, sier Stein Aage Vold.

Flere andre Stjørdals-firma markerte seg på topplista. Aage Vold Bilsalg ble også gasellebedrift et par ganger.

– Det blir passivt å si at vi skal ta det med ro fremover. Samtidig er vi kun tre ansatte. Det er hektisk til tider. Vi finjusterer nok driften. Noen voldsom økning er ikke gjennomførbart. Det er viktig med god kundekontakt. Som ren bruktbilforhandler kan vi tilpasse oss skiftende konjunkturer og trender mht bensin, elbil, hybrid. Vi har god beliggenhet. Stjørdal har vært en metropol innen bil i flere tiår.

Suksessen skyldes flere elementer. Flyplassen spiller viktig rolle. Alt av markedsføring skjer på finn.no.

– Det er utstillingsvinduet vårt. Nå kan folk legge inn mange kriterier og skreddersy sin drømmebil. Folk er selektiv også mht bruktbil.

– Jeg ser positivt på konkurranse. Det trekker flere til Stjørdal. Flere forhandlere er bra. Min konkurrent er de som har akkurat den samme bilen som meg. Jeg kaller de øvrige forhandlerne for kolleger heller enn konkurrenter.

Stein Aage Vold ble kjent med utnevnelsen for flere uker siden. Selve utdelingen fant sted i Trondheim onsdag kveld. Torsdag var Nedzad Sisic fra SpareBank1 SMN bedriftsmarked innom med gratulasjoner, kake og blomster.

– Vi har vært bedriftens bankforbindelse siden etableringa. Jeg er imponert over det Aage Vold Autosalg AS har fått til. Gjennom gasellekonkurransen ønsker SpareBank 1 SMN i samarbeid med DN å gjøre stas på de som lykkes aller best, til inspirasjon for alle bedrifter, sier Sisic.

– Vi fortsetter på den veien vi har startet på også fremover. Vi skal være sultne, men tilgangen på biler kan være varierende, avslutter Vold.

Rundt 40-60 biler er på lager. Anslagsvis solgte biler pr. år er cirka 200.