Arrangørlagene knuser deltakerrekord

Sist oppdatert 19/06/2018 kl 15:29

4.950 deltakere er påmeldt årets Landsskytterstevne – foreløpig. 181 av disse kommer fra de fire arrangørlagene, og hele 342 fra Værnesregionen.

– Imponerende. Svært imponerende. Jeg er helt sikker på at en arrangør aldri tidligere har hatt med så mange deltakere i Landsskytterstevnet som i år, sier assisterende generalsekretær Terje Vestvik i Det Frivillige Skyttervesen (DFS).

LES OGSÅ: Nærmer seg 5.000 påmeldte

Aller flest deltakere har Lånke Skytterlag som mønstrer hele 80 skyttere. Skjelstadmark Skytterlag har 36 skyttere påmeldt, Stjørdal Skytterlag 35 og Hegra Skytterlag har med 20 skyttere.

Her ser du oversikten over alle 342 skyttere som er påmeldt fra skytterlag i Værnesregionen:

Aasen Skytterlag, 18 skyttere:

Feragen, Jan Gunnar

Haabeth, Hanna

Haabeth, Morten

Haabeth, Tore

Hammeren, Jon Egil

Hammeren, Laila

Hovdal, Terje

Husby, Håvard

Leangen, Vebjørn U.

Løvås, Kjetil André

Mossing, Sveinung

Munkeby, Lene

Reberg, Alf Magnar

Rønning, Arnfinn

Skjesol, Rolf

Stokkan, Rolf

Torkildsen, Per Øyvind

Tronstad, Rune

Floren Skytterlag, 5 skyttere:

Høynes, Martin Leander

Rønning, Einar

Rønsåsbjørg, Tore

Sætertrø, Torbjørn

Øverkil, Norolf

Frosta Skytterlag, 11 skyttere:

Aas, John Martin Fiborg

Aune, Ole Johan

Aursand, Marcus Nilssen

Dahl, Frank Egil

Elvrum, Kim

Faanes, Dag Rune

Kvamme, Audun

Kvamme, Boris

Rørvik, Christoffer

Røste, Mari Viktoria

Ulvik, Bjørnar

Hegra Skytterlag, 20 skyttere:

Aasan, Jørgen Hegge

Aasan, Vilde Hegge

Brendboe, Lene

Brendboe, Siri

Børseth, Jostein

Einang, Geir Johan

Einang, Gunnar Arne

Einang, Olav

Einang, Petter Kåsin

Fornes, Gunnar G.

Fornes, Joakim

Fossbakk, Knut

Friheim, Ida Bentzen

Friheim, Ivar

Gressetvold, Erika

Gudem, Martin

Hofstad, Gunder Gylland

Kirkefjord, Ørjan

Skaar, Joakim

Solheim, Eirik Frøseth

Hommelvik Skytterlag, 14 skyttere:

Aurheim, Martin

Hammer, Bjarne

Høiby, Jan

Koran, Gudmund

Refseth, Tore

Sandnes, Hans

Sneisen, Harald

Sneisen, Håvard

Thoresen, Einar

Thoresen, Hilde Kjøsnes

Thoresen, Ole Erik

Thoresen, Terje

Valli, Jomar

Østeraas, Svein O.

Lånke Skytterlag, 80 skyttere:

Amdal, Isak

Aurheim, Ingrid

Aurheim, Jan Inge

Balsvik, Trine

Beistad, Anne Skulbørstad

Beistad, Håkon Skulbørstad

Bye, Anne Olea

Bye, Jan Olav

Bye, Johannes

Dybdal, Frida

Dybdal, Kyrre

Dybvadskog, Andrea

Dybvadskog, Fredrik

Eggan, Esten

Eggan, Even

Ekren, Robin

Elstad, Julian

Elverum, Jørgen

Elverum, Kristian

Ertsgård, Jon

Ervik, Lars Kristian

Ervik, Malmfrid

Gjelsvik, Tanya S

Granås, Ola

Granås, Svein Ola

Granås, Torgeir Nilson

Gulaker, Erlend

Gulaker, John Morten

Gulaker, Solveig

Gulaker, Vegard

Hammerhaug, Gunn Irene

Hammerhaug, Mats

Hofstad, Bjørn Ove

Holan, Jon

Holan, Jonas

Karlsen, Benjamin

Karlsen, Ståle Mikael

Kristiansen, Benjamin

Kristiansen, Janne Agnete

Kristiansen, Jan-Robert

Kristiansen, Kai-Aleksander

Krogstad, Per Torleif

Langseth, Marie

Langseth, Per Helge

Leikvoll, Andrine

Leikvoll, Henrikke

Leikvoll, Jon Anders

Malvik, Arne

Malvik, Magnus

Mjøsund, Madelen

Nergård, Oddvar

Nordli, Arild W

Nygård, Sondre

Sandvik, Harald

Skavdal, Nikolai S

Skjemstad, Andreas

Skulbørstad, Anne Karin

Skulbørstad, Erik

Skulbørstad, Geir

Skulbørstad, Kari

Skulbørstad, Martin

Størseth, Arve

Størseth, Johanne

Størseth, Jonny

Størseth, Roger

Størseth, Rune

Sætnan, John Ola

Sætnan, Julie

Sætnan, Trond

Tanemsmo, Silje

Tronstad, Ketil

Tronstad, Markus

Veisetaune, Kristian

Vilvang, Stig Olav

Vollan, Odd Loar

Wik, Svein J.

Wåden, Linda

Wåden, Rune

Wåden, Tuva

Økstad, Noah T

Malvik Skytterlag, 24 skyttere:

Bonaunet, Kjell

Dahle, Ken Ronny

Forseth, Ellen

Gansmo, Frank Runar

Halseth, Roy

Henriksen, June

Henriksen, Terje

Herjuaune, Ove

Herjuaune, Øystein

Island, Morten

Kjøsnes – Bjørhusdal, Emma

Kvisvik, Anders Gammelsæter

Lorentsen, Ragnar

Midtsand, Andreas

Midtsand, Gaute

Mørkved, Andreas Aa.

Olsen Sjøvold, Andrea

Sjøvold, Christen

Sneisen, Niklas

Strand, Roald

Tobiassen, Solveig Hermann

Tobiassen, Vegard Hermann

Vassås, Vegard Sørli

Østerås, Sindre

Meråker Skytterlag, 4 skyttere:

Brækken, Lars Magnus

de Moon, Maria

Kveli, Geir

Renå, Kjell

Mostadmark Skytterlag, 16 skyttere:

Aas, Erlend

Aas, Kenneth

Aas, Stig Oddbjørn

Bjørgum, Ole Kristian

Bjørgum, Torstein

Ertsås, Elias

Fuglem, Line Fosli

Fuglem, Odd Rune

Fuglem, Torill Fosli

Grendal, Vegar Forbord

Haugan, Emil

Haugan, Trine Lise

Haugen, Kjell

Nervik, Per Magnar

Sneisen, Odd Egil

Volden, Johannes

NROF Stjørdal, 7 skyttere:

Aarbu, Kristian

Gjendem, Geir Sverre

Grongstad, Knut

Kaspersen, Jan Inge

Lier, Åge

Skjetne, Sebastian Staburn

Skår, Joakim

Selbu Skytterlag, 35 skyttere:

Aftret Andersen, Jens

Aftret Andersen, Peder

Bjerkenås, Stig Erick

Bårdsgård, Jon

Evjen, Nichlas Wesche

Flønes, Alf Magne

Flønes, Andreas

Hammer, Lars Petter

Krogstad, Thea

Kulsetås, Magnus

Langseth, John Espen

Mogård, Fredrik

Mogård, Stian Sjøvold

Mosleth, Mathias

Nervik, Pål Steinar

Reinsborg, Ingebrigt S.

Reinsborg, Kasper S.

Reinsborg, Ståle S.

Renå, Morten

Renå, Stein Erik

Rosales Romero, Brenda Carina

S. Reinsborg, Vera

Samland, Jone

Stene, Iver

Stene, Ole Herman

Stene, Øyvind

Stokke, Katrine

Stokke, Kristoffer Uthus

Stokke, Terje

Trondsetås, Joakim Østby

Tuset, Jan Otto

Uthus, Jørgen

Uthus, Magnus

Uthus, Ola Jostein

Ødegård, Bengt

Skjelstadmark Skytterlag, 36 skyttere:

Avelsgaard, Ingrid Haave

Avelsgaard, Ola

Bjerkan, Stein Magne

Buland, Svein

Gresseth, Anders Almoås

Halsen, Hjørdis

Hofstad, Arne

Hofstad, Nora K.

Karlsen, Ingunn Eikrem

Klefsås, Stig Arve

Kristoffersen, Ida Katrin

Langseth, Unn Gøril

Moen, Andrea Meldal

Moen, Arild

Moen, Kristoffer Meldal

Olsen, Joakim

Olsen, Morten Egil

Olsen, Rikke

Raaen, Andre

Raaen, Andreas

Raaen, Eirin

Raaen, Geir

Raaen, Hallstein

Raaen, Kristin

Raaen, May Ingrid

Raaen, Nina Seline

Raaen, Ove

Raaen, Tobias

Rønsåsbjørg, Serianna

Skjelstad, Ivar

Skjelstad, Marit Lillian

Skjelstad, Olav Ludvig

Strand, Hans Erik

Strand, Hans Meisler

Wollf, Hazel

Ørneberg, Hanne Moen

Stjørdal Skytterlag, 35 skyttere:

Aavik, Ketil

Anderson, Merete

Bakken, Einar E.

Bakken, Knut

Brandtzæg, Kåre

Brandtzæg, Tor Andreas

Bremseth, Espen

Bremseth, Rolf

Brødreskift, Mathias Bakken

Børseth, Helge

Denstad, Are

Denstad, Harald

Denstad, Kjersti

Denstad, Sigve

Ertsgaard, Morten

Fjerdrumsmoen, Christopher Letnes

Frigaard, Linda Sofie

Gederaas, Lisbeth

Halle, John Reidar

Hernes, Didrik

Kyllo, Anita Braamann

Kyllo, Elin

Kyllo, Morten

Kyllo, Nils Olaf

Larsen, Paal T

Letnes, Monica

Reitan, Bjørg

Reitan, Tor Jakob

Selen, Vegar

Skei, Per

Solbakken, Øystein

Sætre, Inger

Vassli, Arve

Vassli, Jørgen

Vassli, Mats

Stordalen Skytterlag, 19 skyttere:

Berg, Gunnar

Dahling, Karl

Flønes, Siv Bente

Haugen, Lars Emil

Haugen, Ludvig

Haugen, Ola Edvart

Haugen, Ragnhild

Karlsen, Brage

Kjeldsand, Johanne

Kolden, Einar

Lindgren, Roger

Mølslet, Oliver

Olsen, Aleksander Trøa

Olsen, Anton Trøa

Palmelind, Andreas

Røkke, Bernt

Stenmo, John Albert K.

Stenmo, Rune

Tidemann, Sigbjørn

Tydal Skytterlag, 18 skyttere:

Aas, Lasse

Aas, Rune

Aas, Sindre

Aune, Ola A.

Bergehaug, Klaus Egil

Bergehaug, Kristian

Berggård, Bjørn

Berggård, Fred

Brandtzæg, Axel E.

Brandtzæg, Erling Arve

Bremset, Normann

Bremset, Rolf Inge

Bremset, Øystein

Dragseth, Rolf Kåre

Kjøsnes, Gisle

Kløften, Jonas

Lien, Arne,

Østbyhaug, Eivind