Årsaken til flystyrten er fortsatt ukjent

Sist oppdatert 08/11/2018 kl 18:41

Torsdag ettermiddag hentes de to omkomne ut av flyvraket i Meråker.

– Politiet har i løpet av dagen jobbet med tekniske undersøkelser og avhør av vitner. Det er fortsatt for tidlig å si noe nærmere om hendelsesforløp og årsak til ulykken. Vi jobber i tett samarbeid med blant annet Havarikommisjonen med å få klarhet i dette. Det skriver Trøndelag politidistrikt i en pressemelding om flystyrtsaken i Meråker.

De to omkomne hentes ut av vraket torsdag ettermiddag.

– Bakgrunnen for at dette ble utsatt til i dag, er at flyet lå i krevende terreng, og hensynet til en forsvarlig berging gjorde at man ventet til det ble dagslys, heter det i pressemeldingen.

De omkomne vil bli fraktet til St Olavs hospital og det vil bli gjennomført obduksjon fredag. Identitet på de omkomne er ikke bekreftet og politiet ønsker derfor ikke foreløpig å frigi navn.

Flyet var av typen Vans Aircraft RV-6, en-motors fly med plass til to personer. Flyvraket, som har relativt omfattende skader, vil bli fraktet til Kjeller, hvor Havarikommisjonen vil gjøre nærmere undersøkelser.

– Politiet vil fortsette sin oppfølging av pårørende i denne tragiske hendelsen, samt fullføre etterforskningen for å finne årsak til ulykken. Det er viktig å avklare dette for pårørende og å sette inn eventuelle tiltak som kan forebygge nye alvorlige hendelser, heter det i pressemeldingen fra politidistriktet.