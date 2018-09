Sist oppdatert 26/09/2018 kl 13:28

En lastebil fullastet med asfalt havnet utenfor veikanten og i grøfta på Remyra onsdag formiddag. Det er i forbindelse med asfaltering at dette har skjedd. Trolig veier bil og last totalt rundt 50 tonn, så det måtte en aldri så liten aksjon til for å få den tilbake på veien.

Asfalteringen som foregår i Remyrvegen vil forøvrig sørge for at det nå blir asfalt hele veien til Remyra fra Husbyåsen.