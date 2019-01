Astrid til junior-VM og Jan Thomas til U23-VM

Astrid Stav fra IL Varden Meråker er tatt ut i Norges tropp til junior-VM i langrenn.

– Jeg ble veldig glad, men hadde ikke helt forventet det, sier Astrid Stav. Nå er hun en av åtte norske jenter som skal forsvare Norges ære i finske Lahti fra 20. til 26. januar. Dermed står høydepunktene i kø for Varden-løperen, som stiller til start under NM på hjemmebane i Grova helga etter junior-VM. Tirsdag 22. januar er antakelig den dagen Astrid Stav ser mest fram til. Da står 5 kilometer i fri teknikk på programmet. Hun er nok også aktuell for det norske stafettlaget på VMs avsluttende dag 26. januar.

– Jeg vet ikke om, og hva jeg eventuelt får gå, men det er vel 5-kilometeren som er mest aktuell. Så hadde det vært veldig artig å få gå stafetten, men det spørs nok hvordan det går på de første øvelsene, sier Stav.

I Lahti arrangeres også U23-VM og der har Hommelvik-løperen Jan Thomas Jenssen fått plass i en sterk norsk tropp. Jenssen har nok størst sjanse på 15 kilometer fri teknikk som går av stabelen onsdag 23. januar.