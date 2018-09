Avfallsmottak for hytter flyttes ikke

Sist oppdatert 18/09/2018 kl 14:07

I fjor høst avviklet og flyttet Innherred Renovasjon flere returpunkt for mottak av avfall fra hytter og fritidsboliger i Stjørdal kommune. Nå har enkelte klaget på at returpunktet i Flora ble avviklet, men avfallsselskapet har gjennomgått endringene og konkludert med at det ikke blir noen ytterligere endringer.

Returpunktene ved Flora bedehus Sildra ble avviklet og brukerne ble henvist til de gjenværende returpunktene ved bomveien til Sona og ved Sona bru. Dette har ført til klager fra Flora, men Innherred Renovasjon står ved sin beslutning.

– Returpunktet er avviklet da det betjente få hytter, samt at det ligger andre returpunkt langs nedfartsvegen, skriver selskapet i et svar til klagene. På bakgrunn av dette har de konkludert med at de ikke ønsker å flytte ett av punktene fra Sona til Flora.